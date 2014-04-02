'Alo yardım' hattı



Almanya Federal Aile Bakanı Manuela Schwesig'in verdiği bilgilere göre, geçen yıl hizmete giren şiddete uğrayan kadınlara yönelik ücretsiz danışma hattı şu ana kadar 12 bin kadın tarafından kullanıldı. Almanya'da şiddet mağduru bütün kadınların bu hattı arayarak yardım isteyebileceğini söyleyen Bakan, danışma hattının güvenilir, ücretsiz ve 24 saat boyunca ulaşılabilir olduğunu vurguluyor.

Hatta başvuruda bulunanlar arasında, fiziksel şiddetten, zorla evlendirilmeye, tacizden insan ticaretine kadar geniş bir alanda şiddete maruz kalan kadınlar bulunuyor. Avrupa Temel Haklar Ajansı'nın kısa bir süre önce yürüttüğü bir araştırmaya göre, Almanya'da her üç kadından biri şiddete uğruyor.

Ücretsiz danışma hattının telefon numaraları Almanya'da kamuya açık alanlarda, toplu taşıma araçlarında göze çarpacak yerlerde asılı durumda, ayrıca danışmanlık hizmetine internetten de ulaşmak mümkün. Psikolog Heike Kaiser-Kehl, internetten bilgi edinmenin birçok kadın için en kolay yol olduğuna şu sözlerle dikkat çekiyor:“Kimliklerini açıklamak zorunda kalmıyorlar, zira bazı durumlar kadınlar açısından o kadar utanç verici oluyor ki sadece internette danışmanlarla konuşma cesaretine sahip oluyorlar.”

Göçmen kökenli kadınlara destek

Danışma hattının bir çalışanı, yaptığı işin prensiplerini ‘daima kulak vermek, mağdur kadınlara yardıma hazır olmak' şeklinde açıklıyor. Hat, dört mesai uygulamasıyla 24 saat ulaşılabilir durumda. Pedagoji, sosyal çalışmalar, psikoloji eğitimi almış olan çalışanların çoğunun şiddet mağduru kadınlara yardım konusunda iş tecrübesi de bulunuyor. Danışma hattının hedef kitlesi arasında göçmen kökenli kadınlar da yer alıyor. Göçmen kökenli kadınların daha sık şiddete uğradığını söyleyen danışmanlardan Petra Söchting, onlara yardım edebilmek için çalışanların bir kısmının da göçmen kökenli olduğunu söylüyor: “Bir dakika içerisinde bir tercümanı telefon görüşmesine dahil edebiliyoruz. Bu hizmeti tam 15 dilde veriyoruz.”

Şu ana kadar yabancı dilde yapılan görüşmelerin çoğunun Türkçe veya Lehçe olduğunu söyleyen Söchting, danışma hizmetinin Arapça, Rusça, İngilizce hatta Vietnamca verilebildiğini belirtiyor. Ayrıca internet sitesi de 5 dilde hazırlanmış.

“08000116016” hattı, 6 Mart 2013'te hizmete girdi. Hizmete girdikten sonraki yarım saat içerisinde telefon yaklaşık 20 kez çalmış. O günden bu yana günde yaklaşık 150 kadınla görüşme yapılıyor.