Almanya'ya neler oluyor?

Almanya Milli Takımı, 2018 Dünya Kupası ile başlayan düşüşün önüne bir türlü geçemiyor. Panzerler son olarak, Ryan Babel'in de forma giydiği maçta Hollanda'ya 3-0 kaybetti. Alman Milli Takımı, son dönemde özellikle hücum hattında zorluk yaşıyor.

2014 Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından 2017'deki Konfederasyon Kupası'nda da mutlu sona ulaşan Almanya'nın, 2018 Dünya Kupası ile başlayan düşüşü sürüyor. Rusya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvaya ilk turda veda eden Panzerler, UEFA Uluslar Ligi'ne de çok kötü başladı. Son olarak Hollanda'ya deplasmanda 3-0 mağlup olan Almanya, son 9 maçta 5. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Almanya son dönemde bir türlü toparlayamadığı savunma hattının yanısıra gol yollarındaki etkisizliği ile de dikkat çekiyor. Almanya, Hollanda kalesine çektiği 21 şutun sadece 4'ünde isabet bulabildi. Thomas Müller, Julian Draxler, Timo Werner ve Leroy Sane gibi oyuncular önemli fırsatlardan yararlanamadı. Panzerlerin kadrosunda golcü bir forvet oyuncusu bulunmaması da dikkat çekiyor.

Son 5 maçta rakip kalelere toplam 107 şut çeken Almanya, bu şutların sadece 2'sini golle sonuçlandırabildi.