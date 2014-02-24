Almanya’ya kolay grup



2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın eleme grupları Fransa’nın Nice kentinde yapılan kura çekimiyle belli oldu. 10 Haziran 2016-10 Temmuz 2016 tarihleri arasında Fransa'nın ev sahipliğinde yapılacak finallere gitme mücadelesinde D grubunda yer alan Almanya’nın en ciddi rakibi olarak Bundesliga’da top koşturan Robert Lewandowski ve Jakub Blaszczykowski’nin de ülkesi Polonya bulunuyor. Almanya’nın diğer rakipleri İrlanda, İskoçya, Gürcistan’ın yanı sıra Avrupa Futbol Şampiyonası’nın yeni üyesi Cebelitarık oldu.

Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımların doğrudan finallere katılacağı elemelerde grup üçüncülerinin de yeni uygulamayla 24 takımla yapılacak finallere katılma şansı yüksek.

Grubu değerlendiren Alman milli takım teknik direktörü Joachim Löw “Sportif açıdan enteresan bir grup. Özellikle İrlanda ve İskoçya’daki atmosfer bakımından oldukça canlı geçecek. Polonya’nın bazı oyuncularını da Bundesliga’dan oldukça iyi tanıyoruz. Cebelitarık'ın da beni şaşırtmasını bekliyorum” diye konuştu.

Kapalı kutu Cebelitarık

İrlanda ile son olarak 2014 Dünya Futbol Şampiyonası grup elemelerinde oynadığı her iki maçı da kazanan Almanya, İskoçya karşında tek yenilgisini 15 yıl önce almıştı. Panzerler bugüne kadar Polonya ve Gürcisan karşısında kaybetmedi. Cebelitarık ise Avrupa Şampiyonası elemelerine ilk kez katılıyor. 30 bin nüfuslu ülke UEFA’nın en yeni üyesi olarak ilk milli maçını geçen yıl 19 Kasım’da Slovakya ile oynayıp 0-0 berabere kaldı.

Türkiye A grubunda yer aldı

Grupların belirlendiği kura çekiminde Türkiye A grubunda yer aldı. Ay-yıldızlıların en dişli rakipleri olarak Hollanda ve Çek Cumhuriyeti öne çıktı. Bu grubun diğer ülkeleri Letonya İzlanda ve Kazakistan olarak sıralandı.

Eleme gruplarında ilk maçlar 7-8-9 Eylül 2014, onuncu maçlar 11-12-13 Ekim 2015 tarihlerinde yapılacak. Toplam 53 ülkenin 6 takımlı 8 ve 5 takımlı 1 grupta yer alacağı EURO 2016 elemelerinde gruplarını ilk iki sırada bitiren 18 takım ve en iyi grup üçüncüsü finallere doğrudan gidecek. Yine Fransa da ev sahibi ülke olarak finallere doğrudan katılacak.

Geri kalan 8 grup üçüncüsünün ikili olarak eşleşeceği play-off maçları sonunda ise 4 takım daha finallere katılmaya hak kazanacak. Play-off karşılaşmaları 12-14 ve 15-17 Kasım 2015'te yapılacak. EURO 2016 elemelerinde gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Türkiye, Letonya, İzlanda, Kazakistan.

B Grubu: Bosna-Hersek, Belçika, İsrail, Galler, Kıbrıs Rum Kesimi, Andorra.

C Grubu: İspanya, Ukrayna, Slovakya, Belarus, Makedonya, Lüksemburg.

D Grubu: Almanya, İrlanda Cumhuriyeti, Polonya, İskoçya, Gürcistan, Cebelitarık.

E Grubu: İngiltere, İsviçre, Slovenya, Estonya, Litvanya, San Marino.

F Grubu: Yunanistan, Macaristan, Romanya, Finlandiya, Kuzey İrlanda, Faroe Adaları.

G Grubu: Rusya, İsveç, Avusturya, Karadağ, Moldova, Liechtenstein.

H Grubu: İtalya, Hırvatistan, Norveç, Bulgaristan, Azerbaycan, Malta.

I Grubu: Portekiz, Danimarka, Sırbistan, Ermenistan, Arnavutluk.