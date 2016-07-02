Almanya’ya göç rekoru

Avrupa Birliği ülkelerinden geçtiğimiz yıl Almanya'ya göç

edenlerin

sayısı en yüksek düzeye ulaştı.

Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi'nin (BAMF) verilerine göre,

geçen yıl Almanya'ya 685 bin 485 Avrupa Birliği vatandaşı geldi.

Die Welt gazetesinin bu verilere dayanan haberine göre aynı

dönemde 303 bin 36 Avrupa Birliği vatandaşı da Almaya'yı terk etti.

Romanya vatandaşları ilk sırada

Yaşamak için Almanya’yı tercih edenlerin başında yaklaşık 180 bin

kişi ile Romanya vatandaşları geliyor. İkinci sırada 147 bin 910

kişiyle Polonya geliyor. Üçüncü sırada ise 71 bin 709 kişi ile

Bulgaristan vatandaşları yer alıyor. Avrupa Birliği'nin en yeni üyesi

Hırvatistan ise Almanya'ya 50 bin 500 kişi göç vererek dördüncü

sırada bulunuyor.

BAMF'nin verilerine göre Almanya'ya göçün yüzde 15'i Yunanistan,

İtalya, Portekiz, ve İspanya gibi güney Avrupa ülkelerinden

gerçekleşiyor. Güney Avrupa ülkelerinde yaşanan borç ve mali krizin

sebep olduğu Almanya'ya göçün geçtiğimiz yıl azaldığı tespit edildi.

Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat'ın verilerine göre 18 milyon 500 bin

AB vatandaşı göçmenin yaklaşık 4 milyonu Almanya'da yaşıyor.

Seçmenlerin referandumla Avrupa Birliği'nden çıkma kararı aldığı

Birleşik Krallık ise yaklaşık 3 milyon ile ikinci sırada yer alıyor.

AB'den gelen göçün

durdurulması birlikten çıkma tartışmalarının

başında geliyordu.