Almanya’ya göç rekoru

Avrupa Birliği ülkelerinden geçtiğimiz yıl Almanya'ya göç
edenlerin
sayısı en yüksek düzeye ulaştı.
Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi'nin (BAMF) verilerine göre,
geçen yıl Almanya'ya 685 bin 485 Avrupa Birliği vatandaşı geldi.
Die Welt gazetesinin bu verilere dayanan haberine göre aynı
dönemde 303 bin 36 Avrupa Birliği vatandaşı da Almaya'yı terk etti.
Romanya vatandaşları ilk sırada
Yaşamak için Almanya’yı tercih edenlerin başında yaklaşık 180 bin
kişi ile Romanya vatandaşları geliyor. İkinci sırada 147 bin 910
kişiyle Polonya geliyor. Üçüncü sırada ise 71 bin 709 kişi ile
Bulgaristan vatandaşları yer alıyor. Avrupa Birliği'nin en yeni üyesi
Hırvatistan ise Almanya'ya 50 bin 500 kişi göç vererek dördüncü
sırada bulunuyor.
BAMF'nin verilerine göre Almanya'ya göçün yüzde 15'i Yunanistan,
İtalya, Portekiz, ve İspanya gibi güney Avrupa ülkelerinden
gerçekleşiyor. Güney Avrupa ülkelerinde yaşanan borç ve mali krizin
sebep olduğu Almanya'ya göçün geçtiğimiz yıl azaldığı tespit edildi.
Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat'ın verilerine göre 18 milyon 500 bin
AB vatandaşı göçmenin yaklaşık 4 milyonu Almanya'da yaşıyor.
Seçmenlerin referandumla Avrupa Birliği'nden çıkma kararı aldığı
Birleşik Krallık ise yaklaşık 3 milyon ile ikinci sırada yer alıyor.
AB'den gelen göçün
durdurulması birlikten çıkma tartışmalarının
başında geliyordu.