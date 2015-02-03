Almanya'ya Formula 1 şoku



Bir gazetenin Formula 1 sezonunun 2015 yılında Almanya'yı pas geçeceği ve ne Nürburgring ne de Hockenheim pistinde yarış yapılacağını yazması üzerine Formula 1'in patronu Bernie Ecclestone bir açıklama yaparak sözlerini tevil etmek zorunda kaldı.

84 yaşındaki Berni Ecclestone Koblenz'de yayımlanan 'Rheinzeitung' gazetesine gönderdiği faksta Formula 1'in bu yıl Almanya'ya uğramayacağını belirterek, ‘Almanya'nın bu yılki yarış takviminde yer almayacak olmasına ben de yarış severler kadar üzgünüm', demişti. Sezonun Almanya ayağı bu yıl Nürburg pistinde yapılacaktı. Nürburg'un mali krizi atlatamaması nedeniyle, Almanya büyük ödül yarışının 2016 yılında sırası gelecek olan Hockenheim pistine kaydırılması gündeme gelmişti. Ecclestone bu karara son yıllarda seyirci sayısının azalmasını gerekçe göstermişti.

2014 yılında Hockenheim pistinde yapılan yarışa sadece 52 bin seyirci gelmişti. 2013 yılındaki Nürburgring yarışını da 45 bin yarış sever izlemişti. Geçen sezon Silverstone 120 bin seyirci çekerken küçük Avusturya'nın Spielberg pistindeki tribünleri de 80 bin kişi doldurmuştu.

'Kim bilir?'

Bernie Ecclestone, Reuters haber ajansının ‘Almanya'nın takvimden çıkarıldığı doğru mu?' şeklindeki sorusu üzerine ifadesini yumuşatarak, ‘kim bilir, orada iki ihtimal var. Bekleyip görelim', dedi. Ecclestone, Alman Formula 1 hayranlarını boş yere umutlandırmamak için, ‘Durum iyi görünmüyor. İhtimal dışı demek doğru olur ama Almanya yarışını kurtarmaya çalışıyoruz. Tabii ki Almanya'yı kaybetmek istemeyiz. Elimizden geleni yapacağız', dedi.

20 yarıştan oluşan 2015 Formula 1 sezonu 15 Mart'ta Melbourne'de yapılacak olan Avustralya büyük ödül mücadelesiyle başlayacak. Resmi yarış takviminde 10'uncu ayağın 19 Temmuz'da Almanya'da koşulması öngörülüyor. Yarış iptal edildiği takdirde, Almanya 1960 yılından bu yana ilk kez Formula 1'e ev sahipliği yapamayacak.