T24 LogoT24 Logo
Spor
Deutsche Welle

Almanya'ya Formula 1 şoku

2015 Formula 1 sezonunda Almanya'nın takvimden çıkarılması gündemde. Formula 1 patronu Bernie Ecclestone Almanya’daki seyirci sayısının gerilemesi nedeniyle Nürburg yarışının tehlikede olduğunu doğruladı.

03 Şubat 2015 16:29


Bir gazetenin Formula 1 sezonunun 2015 yılında Almanya'yı pas geçeceği ve ne Nürburgring ne de Hockenheim pistinde yarış yapılacağını yazması üzerine Formula 1'in patronu Bernie Ecclestone bir açıklama yaparak sözlerini tevil etmek zorunda kaldı.

84 yaşındaki Berni Ecclestone Koblenz'de yayımlanan 'Rheinzeitung' gazetesine gönderdiği faksta Formula 1'in bu yıl Almanya'ya uğramayacağını belirterek, ‘Almanya'nın bu yılki yarış takviminde yer almayacak olmasına ben de yarış severler kadar üzgünüm', demişti. Sezonun Almanya ayağı bu yıl Nürburg pistinde yapılacaktı. Nürburg'un mali krizi atlatamaması nedeniyle, Almanya büyük ödül yarışının 2016 yılında sırası gelecek olan Hockenheim pistine kaydırılması gündeme gelmişti. Ecclestone bu karara son yıllarda seyirci sayısının azalmasını gerekçe göstermişti.

2014 yılında Hockenheim pistinde yapılan yarışa sadece 52 bin seyirci gelmişti. 2013 yılındaki Nürburgring yarışını da 45 bin yarış sever izlemişti. Geçen sezon Silverstone 120 bin seyirci çekerken küçük Avusturya'nın Spielberg pistindeki tribünleri de 80 bin kişi doldurmuştu.

'Kim bilir?'

Bernie Ecclestone, Reuters haber ajansının ‘Almanya'nın takvimden çıkarıldığı doğru mu?' şeklindeki sorusu üzerine ifadesini yumuşatarak, ‘kim bilir, orada iki ihtimal var. Bekleyip görelim', dedi. Ecclestone, Alman Formula 1 hayranlarını boş yere umutlandırmamak için, ‘Durum iyi görünmüyor. İhtimal dışı demek doğru olur ama Almanya yarışını kurtarmaya çalışıyoruz. Tabii ki Almanya'yı kaybetmek istemeyiz. Elimizden geleni yapacağız', dedi.

20 yarıştan oluşan 2015 Formula 1 sezonu 15 Mart'ta Melbourne'de yapılacak olan Avustralya büyük ödül mücadelesiyle başlayacak. Resmi yarış takviminde 10'uncu ayağın 19 Temmuz'da Almanya'da koşulması öngörülüyor. Yarış iptal edildiği takdirde, Almanya 1960 yılından bu yana ilk kez Formula 1'e ev sahipliği yapamayacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

FormulaAlmanyaBernie Ecclestone AlmanyaNürburgNürburgringHockenheimBernie EcclestoneBerni Ecclestone KoblenzSilverstoneAvusturya SpielbergEcclestone ReutersAlman FormulaMart MelbourneAvustralyaTemmuz AlmanyaDeutsche Welle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24