Almanya'nın rakibi Arjantin



Finalde Almanya'nın rakibi olan Arjantin, 28 yıl aranın ardından üçüncü kez şampiyonluk sevinci yaşamak için sahaya çıkacak.

F Grubu'nda 3'te 3 yaparak 9 puan toplayan Arjantin, Nijerya'nın önünde lider olarak ikinci tura yükselmişti. Grupta Bosna Hersek'i 2-1, İran'ı 1-0 ve Nijerya'yı 3-2 yenen Güney Amerika temsilcisi, ikinci turda İsviçre'yi uzatmalarda 1-0, çeyrek finalde de Belçika'yı 1-0'lık skorla geçmişti.

Oynadığı 5. yarı finalinde de rakibini mağlup ederek finale kalmayı başaran Arjantin, daha önce oynadığı 4 finalin 2'sinden (1978 ve 1986) mutlu sonla ayrılmıştı. Arjantin ve Almanya'nın 1990 yılındaki bir önceki final karşılaşmasında o zamanki adıyla Batı Almanya rakibini 1-0 yenerek kupayı kazanmıştı.

Almanya ile Arjantin arasındaki final maçı, Rio de Janeiro kentinin tarihi Maracana Stadı'nda 13 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de oynanacak. Yarı finallerin kaybedenleri Brezilya ile Hollanda'nın 12 Temmuz Cumartesi günü başkent Brasilia'daki Nacional Stadı'nda oynayacağı üçüncülük maçı ise TSİ 23.00'te başlayacak.

Arjantin ve Hollanda medyasından notlar…

La Nación (Arjantin gazetesi): "Arjantin yarı finalde. Tıpkı 24 yıl öncesi gibi… O zaman da kaleci Sergio Goycoechea'nın kurtarışlarıyla İtalya yenilmişti. Rakip yine aynı: Almanya. Arjantinli Milliler uzun süredir bu maçın hayalini kurmuştu."

NOS (Hollanda Televizyonu): "Arjantin maçı penaltı atışlarıyla kazandı. Almanya-Brezilya maçındaki gibi bir gösteri bekleyenler umduğunu bulamadı. Her iki takım da temkinlinin ötesinde korkakça oynadı."

De Telegraaf (Hollanda gazetesi): "Hollanda'nın hayali Arjantin duvarında parçalandı. 120 dakika süren 'satranç oyunu'nun ardından sonucu penaltı atışları belirledi. 5 zaferin ardından Brezilya macerası sona erdi."

De Volkskrant (Hollanda gazetesi): "Her iki takım da riske girmekten kaçındı. Arjen Robben ve Robin van Persie sahada varlık gösteremedi. Tam 4 kez dünyanın en iyi futbolcusu seçilen Lionel Messi bu unvanına hiç de layık olamadı."