Almanya'nın nüfusu arttı



Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, Almanya'nın nüfusu 81 milyon 100 bine çıktı. Nüfus 2013 yılı sonunda 80 milyon 800 bindi.

Yurtdışına gidenlerden 470 bin daha fazla kişi Almanya'ya gelince nüfus artışı sağlandı. İstatistik uzmanı Reinhold Zahn, AB üyeleri Romanya ve Bulgaristan'ın 2014'ten itibaren serbest iş gücü dolaşımı hakkından yararlanmalarını artışta etkili faktörlerin başında saydı.

Avrupa ülkelerinin birçoğunda etkili olan ekonomik kriz ve yüksek işsizlik oranları ile artan mülteci sayısı, gelişmede etkili diğer unsurlar arasında anılıyor.

Doğum ve ölümler arasındaki fark

Doğum ve ölüm sayıları arasındaki fark, 2013'te 212 bindi. Bu rakamın 2014'te pek fazla değişmediği, 190 – 215 bin arasında seyrettiği belirtildi. 2014'te Almanya'da dünyaya gelen bebek sayısı 675 bin – 700 bin arasında. 2013'teki doğum sayısı 682 bindi. 2014'te Almanya'da ölen kişi sayısı 875 – 900 bin arasındaydı. 2013'te bu rakam 894 bindi.