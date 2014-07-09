Almanya’nın finaldeki rakibi kim olacak?



FIFA 2014 Dünya Futbol Şampiyonası’nda finalin adı bu akşam konuluyor. Yarı finalin ikinci maçında Hollanda ile Arjantin bu akşam Almanya’nın finaldeki rakibi olabilmek için kozlarını paylaşacak. Sao Paulo kentindeki Corinthians Arena’da oynanacak olan mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Maç TSİ 23:00’da başlayacak.

di Maria yok, gözler Messi'nin üzerinde

1978 ve 1986'da olmak üzere iki dünya şampiyonluğu bulunan Arjantin, 1990’da final oynadığından beri turnuvada çeyrek finalden öteye gidemedi. 28 yıllık hasreti dindirmek isteyen ‘Tangocular’ final yolunda Hollanda engelini kayıpsız geçmek istiyor. Arjantin’in rakibi karşısında en büyük kozu süper yıldızı Lionel Messi olacak. 2010’a göre bu turnuvada takımına futbol ve skor anlamında daha fazla katkı sağlayan Messi orta alanda tüm yükü neredeyse tek başına üstünlenmek zorunda kalacak. Zira Güney Amerika ekibinin bu bölgedeki önemli bir başka kozu Angel di Maria sakatlığı nedeniyle Hollanda karşısında forma giyemeyecek.

Hollanda bu kez başarmak istiyor

Hollanda da bu turnuvada kupayı en fazla isteyen ülkelerden biri. Zira ‘Portakallar’ üç kez final oynamasına rağmen mutlu sona bir türlü ulaşamadı. Hollanda 1974’teki finali Almanya’ya, 1978’deki finali bugünkü rakibi Arjantin’e ve son olarak 2010’daki finali İspanya’ya kaybetmişti.

Penaltılara kalan çeyrek finaldeki Kosta Rika maçında yaptığı kaleci değişikliğiyle karşılaşmaya damgasını vuran teknik direktör Louis van Gaal Arjantin karşısında kadro seçimi anlamında rahat. Hollanda’da sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Van Gaal’in Arjantin karşısında kaleyi yine Kosta Rika karşılaşmasında 120 dakika görev yapan Cillessen'e emanet etmesi bekleniyor. Kuyt, Robben, Sneijder ve van Persie gibi tecrübeli ayaklar da Hollanda’nın Arjantin karşısındaki en büyük kozları olacak.

Dünya Kupası'nda beşinci randevu

Hollanda ile Arjantin, Dünya Kupası tarihinde beşinci kez karşılaşıyor. İki ekibin Dünya Kupası'nda oynadığı 4 maçın 2'sini Hollanda kazanırken, 1 maç berabere sona erdi. 1978 finalinde karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde ise rakibini uzatmalarda 3-1 yenen Arjantin mutlu sona ulaşmıştı.

Takımların maça şu muhtemel 11’lerle çıkması bekleniyor:

Hollanda: Cillessen – de Vrij, Vlaar, Martins Indi – Kuyt, de Guzman, Sneijder, Wijnaldum, Blind – Robben, van Persie

Arjantin: Romero – Zabaleta, Demichelis, Garay, Rojo – Maxi Rodriguez, Mascherano, Biglia – Messi, Lavezzi - Higuain