Almanyalı Türklere çağrı



Almanya'da koalisyonun büyük ortağı Hristiyan Birlik partilerinin Federal Meclis Grup Başkanı Volker Kauder, pazar günü Köln'de düzenlenen 'Darbeye karşı demokrasi' mitingi sonrası tartışmalara yönelik açıklamada bulundu.

Neue Westfälische gazetesine demeç veren Kauder, ülkede yaşayan Türkiye kökenlilerden, öncelikle yaşadıkları ülkeyi benimseyip kabul etmelerini talep etti. Kauder, "Vatandaşlar öncelikle, yaşadıkları ülkenin devletini kabul etmeli" şeklinde konuştu.

Kauder aynı şekilde bir futbolcunun da bir milli takıma yönelik seçim yapıp, karar vermesi gerektiğini sözlerine ekledi. CDU'lu politikacı, Türk hükümeti ve AKP'nin Almanya'daki seçmenlerini etkilemeye çalışmasının endişe verici olduğunu belirterek, bunun Almanya'daki uyum politikalarına zarar verdiğine dikkat çekti.

Almanya Türk Toplumu'ndan tepki

Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu, Almanya'da yaşayan Türkiye kökenlilerin Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikalarına artan desteğine, Alman devletinin başarısız politikalarının sebebiyet verdiği eleştirisini yöneltti. Osnarbrücker Zeitung gazetesine konuşan Sofuoğlu, siyasilerin Almanya'da yaşayan Türkiye kökenlilere güven ve aidiyet duygusu vermesi gerektiğine dikkat çekti, bugüne kadar bunun başarılamadığını belirtti.

Gökay Sofuoğlu, Türkiye kökenlilerin gündelik yaşamda ev ve iş arayışlarında ayrımcılığa uğradığını belirtti. Almanya'ya gelen misafir işçilerin Alman ekonomisine İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sağladığı katkının yeteri kadar tanınmadığını da belirten Sofuoğlu bu nedenle Türkiyeli vatandaşların kendilerine yeni dayanaklar aradıklarını vurguladı. Vatandaşların Alman devleti yerine Erdoğan'dan karşılık bulduklarını söyledi.