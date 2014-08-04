Almanyalı Türkler sandığa neden gitmedi?



Yurtdışındaki Türk seçmenler ilk kez sandık başına gittikleri cumhurbaşkanlığı seçimine pek ilgi göstermedi. Yaklaşık 1 milyon 400 bin Türk seçmenin yüzde 10'unun oy verdiği tahmin ediliyor.

Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Federal Parlamento'daki Türk kökenli milletvekili Cemile Giousouf, bu durumu Türk vatandaşlarının Türkiye siyasetine ilgisizliği olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Düşük katılımın nedenini seçim prosedürüne bağlayan Giousouf, pek çok vatandaşın gümrük kapılarında oy kullanacağını tahmin etti.

Giousouf, "İnternete girerek randevu almak ya da konsolosluklara giderek randevu talep etmek birçok vatandaşımızı sandıklardan uzaklaştırdı. Tabii tatil döneminde olduğumuzu da gözardı etmememiz gerekiyor. Ayrıca bu bir ilk adım, ilk deneyim. 2015 yılında da Almanya'daki Türk vatandaşları Türkiye'deki genel seçimler için oy kullanacaklar. Umarım o zaman prosedür daha kolay olur ve böylelikle Türk vatandaşları daha yüksek bir sayıda seçimlere katılır" diye konuştu.

Şikayet mercileri yetersiz

Yeşiller Partisi Federal Milletvekili Özcan Mutlu da seçim prosedürün katılımı sekteye uğrattığını ifade etti. Mutlu özellikle internet üzerinden yapılan kayıt işlemlerinin bilgisayar kullanımına yabancı olan seçmeni oy vermekten alıkoyduğunu ve bunun da anayasal bir hakkın ihlali olduğunu savundu.

Mutlu seçim sırasında aksaklıklar yaşandığına, ancak bunları şikayet edecek mercilerin bulunmadığına da dikkat çekti. Mutlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçim zarflarının oyları gösterecek kadar şeffaf olması veya bazı iktidar milletvekillerinin gelip de gözlemci olarak diplomatlara çıkışmaları, bunlar hiç hoş şeyler değil. Ne yazık ki mevcut durumda bu olumsuz gelişmelere karşı da bir şeyler yapamıyorsunuz. Çünkü şikayet edebileceğiniz, hakkınızı arayabileceğiniz bir merci yok. YSK bile artık partizan bir tutumla çalışıyor. Bu da aslında demokrasinin bir ayıbı ve Türkiye'de demokrasinin işlemediğinin bir kanıtıdır."

"Seçim kültürü canlandırılmalı"

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Milletvekili Cansel Kızıltepe de Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'de seçimlere katılmalarını sevindirici bulduğunu, ancak Almanya'daki siyasi katılımlarını daha fazla önemsediğini söyledi.

Kızıltepe, "Bence her bireyin oy kullanıp, politikayı değiştirme isteği son derece kutsal ve önemli. Fakat burada yaşayan Türkler kırk yıldır ne Türkiye'deki seçimlere ne de Almanya'daki federal, eyalet ya da belediye seçimlerine katılabilmişler. Bu nedenle seçim kültürü insanlarımız arasında unutulmuş olabilir. Bana göre bunu tekrar canlandırmak gerekiyor. Bu yüzden Türk vatandaşlarının belediye seçimlerine katılmalarını çok arzu ediyorum ve bu konuda yoğun çaba sarf ediyorum" dedi.

Yeşiller'den Özcan Mutlu da AB vatandaşlarına tanınan belediye seçimlerine katılım hakkının, yarım asırdır Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarına da tanınması gerektiğini vurguladı.

Muhalefet olarak bunun mücadelesini verdiklerini, er geç Alman siyasetinin de bunu idrak edeceğini belirten Mutlu, gerekirse Avrupa Adalet Divanı'na gidilebileceğini ifade etti.