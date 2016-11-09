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Dünya

'Almanyalı Osmanlılar'a operasyon!

Bir polis yetkilisi, çetenin MİT ile bağlantısı olduğunu ileri sürerek, Almanya'da muhalif Kürtlere karşı kullanma tehlikesi olduğunu söyledi

09 Kasım 2016 15:02

Almanya'nın Frankfurt kentinde polis, ‘Almanyalı Osmanlılar' adlı Türk çetesine operasyon düzenledi. Sabah saat 06.00'da düzenlendi. Polis yetkilisi, çetenin MİT ile bağlantısı olduğunu ileri sürerek, Almanya'daki muhalif Kürtlere saldırabileceklerinin değerlendirildiğini belirtti. Kürt uruklu Alman vatandaşlarının bulunduğu ‘Bahoz’ grubunun evlerine de operasyon düzenlendiği iddia ediliyor

Yaklaşık 50 adrese yapılan baskınlarda binin üzerinde özel tim polisi görev yaptı. Baskın yapılan yerler arasında ‘Almanyalı Osmanlılar’a ait kulüp, işyeri, büro ve evler bulunuyor. Hessen Eyalet polisi, baskın yaptığı adreslerde belge, uyuşturucu ve ateşli silah aradı. Çok sayıda bilgisayara da el konuldu.

Hürriyet'in haberine göre; ismi açıklanmayan polis yetkilisi, çetenin, Türk istihbarat teşkilatı MİT ile bağlantıları olduğunu ileri sürerek, ellerinde var olduğu düşünülen savaş silahlarını Almanya’da muhalif Kürtlere karşı kullanma tehlikesi olduğunu söyledi. 

Darmstadt’da Türk çetesi ‘Almanyalı Osmanlılar’ ile Kürt çetesi ‘Bahoz’ arasında gerginlik uzun süreden beri biliniyor. İki çete, zaman zaman karşı karşıya gelmesine rağmen polis aldığı sıkı önlemlerle kavganın çıkmasını şimdiye kadar önledi.

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