Almanyalı Osmanlılar kimdir?

Almanya’nın birçok eyaletinde çarşamba günü "Almanyalı Osmanlılar" adlı gruba yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. Operasyonun merkezi Hessen eyaleti idi. Operasyona yaklaşık bin 500 polis katıldı. Hessen eyaleti Emniyet Müdürü Udo Münch, Hessen'de 6 ve Saarland eyaletinde de 1 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Yaşları 21 ile 28 arasında değişen 7 kişiye yöneltilen suçlamalar arasında cinayete teşebbüs de yer alıyor. Yaklaşık 50 ev, büro ve işletmeye yapılan aramalarda 53 bin euro değerinde silah, mühimmat ve uyuştururcu ele geçirildi. Aşırı milletçi Türklerden oluşan grubun ana merkezinin Hessen eyaletine bağlı Dietzenbach adlı kentte bulunan bir boks kulübü (Osmanen Germania Boxclub) olduğu ve başkanlarının da bu merkezde bulunduğu belirtildi.

Almanyalı Osmanlılar kim?

Soruşturma ekiplerine göre Almanyalı Osmanlılar adlı grubun kendi yasaları ve üyeliğe alınma ritüelleri var. Grubun ana gelir kaynağını uyuşturucu ve kadın ticareti oluşturuyor. Grup spor eksenli bir platformda boks kulübünü öne çıkararak bir araya geliyor.

Gruba yönelik hangi suçlamalar öne çıkıyor?

Soruşturma devam ettiği için henüz tüm ayrıntılar bilinmiyor. Ancak soruşturma ekiplerinin ilk verilerine göre uyuşturucu ve silah ticareti gruba yöneltilen suçlamalar arasında geliyor. Hessen polisi Çarşamba günü yapılan aramalarda birçok ateşli silah ve mühimmat ele geçirdi. Saarland İçişleri Bakanı Klaus Bouillon gözaltına alınan şahıslardan 3'ünün cinayete teşebbüsle suçlandığını bildirdi. Bu kişiler, Ağustos ayı başında Saarbrücken kentinde nargile içilen bir kafeye düzenlenen el bombalı saldırının azmettiricisi olmakla suçlanıyor. Saldırının Bahoz adlı Kürt grubu hedef aldığı belirtiliyor.

Birçok eyaletteki operasyonun nedeni neydi?

Operasyonun hedefi, bir süredir haklarında soruşturma yürütülen gruba yönelik kanıtları ele geçirmek, işlenen suçları açıklığa kavuşturup şüphelileri yakalamaktı. Yapılan aramalarda birçok bilgisayar ve dijital cihaza el konuldu. Soruşturma ekipleri bu dijital verilerden grubun yapılanmasına yönelik daha fazla bilgiye ulaşmayı umuyor. Hessen eyaleti İçişleri Bakanı Peter Beuth, ele geçirilen verilerin değerlendirmesinin zaman alacağını belirtti. Yetkililere göre, birçok eyaletteki operasyonun amaçlarından biri de ülkede yasadışı bir yapılanmaya asla izin verilemeyeceğinin mesajını vermekti.

Almanyalı Osmanlılar ne kadar büyük bir grup?

Hessen eyalet polisi, gurubun şimdiye dek eyalette 70 ile 80 üyesi olduğundan yola çıkıyordu. Ancak son gelişmelerin ardından bu tahminler değişti. Hessen eyaleti Emniyet Müdürü Münch‘ün, çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre Almanyalı Osmanlılar adlı grubun ülke genelinde yaklaşık bin 500 üyesi olduğu tahmin ediliyor.

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dpa, BD/GA