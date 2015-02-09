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Ekonomi
Deutsche Welle

Almanya’dan yeni ihracat rekoru

Almanya’nın dış ticareti 2014 yılında yine rekor kırdı. Hem ithalat hem ihracatta şimdiye kadarki en yüksek rakamlara ulaşıldı.

09 Şubat 2015 14:28


Alman şirketleri çeşitli uluslararası krize rağmen 2014 yılında yine ihracat rekoru kırdı. Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı rakamlara göre 2014 yyılında Almanya toplam 1 trilyon 133 milyar 600 milyon euroluk mal ve hizmet ihraç ederek 2013 yılına göre ihracat hacmini yüzde 3,7 oranında genişletti. Almanya'nın ithalatı ise yüzde 2'lik artışla 915 milyar 600 milyon euroya yükseldi.

Almanya'nın özellikle Euro ülkeleri gibi İngiltere ve Polonya ile ticaretinin de olumlu bir seyir izlediği açıklandı. Euro Bölgesi'ne yapılan ihracatta yüzde 2,7 oranında artış kaydedildi. Aralarında ABD ve Çin'in de olduğu AB dışındaki ülkelere yapılan ihracat ise yüzde 1,5 oranında arttı.

Ortadoğu'daki krizler, Afrika'daki Ebola salgını ve Ukrayna krizi gibi faktörlerin daha yüksek ihracat rakamlarına engel olduğu belirtildi. Rusya'ya yapılan ihracatta beşte bir oranında düşüş kaydedildi.

Almanya'nın dış ticaret fazlası 217 milyar euro ile rekor düzeye çıktı. Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nün (ifo) rakamlarına göre dünya çapında ihracat fazlası en yüksek olan ülke Almanya. Almanya'yı Çin ve Suudi Arabistan takip ediyor.

Uzmanlar Alman şirketlerinin yaptığı ihracatın 2015 yılında da artarak yeni bir rekor kıracağını tahmin ediyorlar.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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