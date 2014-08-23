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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'dan Ukrayna'ya destek

Almanya Başbakanı Angela Merkel Kiev'i ziyaret ederek, ülkesinin Ukrayna'ya yeniden inşa sürecinde destek olacağı sözünü verdi.

23 Ağustos 2014 19:51


Almanya Başbakanı Angela Merkel Ukrayna hükümetine yardım sözü verdi. Merkel Kiev'de Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile yaptığı görüşmenin ardından, ülkesinin, Ukrayna'nın alt yapısına hizmet edecek proje ve yatırımlar için 500 milyon Euro'ya kadar kredi garantörü olabileceğini belirtti. Başbakan bunun yanı sıra Almanya'nın ülkenin doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla yaşanan çatışmalar yüzünden yerini yurdunu terketmek zorunda olanlara da 25 milyon Euro mali destek sunacağını kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise 'Bugün Ukrayna için Marshall Planı'nın başladığına tanık oluyoruz' dedi. Poroşenko Almanya'nın yapacağı yardımın ülkenin yeniden inşasına harcanacağını vurguladı.

Almanya Başbakanı temasları sırasında Ukrayna ve Rusya arasında aylardır süren gerginliğe de değinerek, "Almanya, bütün ülkelerin izleyeceği siyasi yolu özgürce seçebilmesiini istiyor. Ukrayna'nın haklarının korunmasını ve ne kısa sürede barışın sağlanmasını istiyoruz" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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