Almanya'dan Tunus'a terörle mücadele desteği



Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Afrika gezisinin ikinci durağı Tunus'u ziyaret ediyor. Alman bakan Tunuslu mevkidaşı Ferhat Horçani'nin yanı sıra Devlet Başkanı Beji Caid Essebsi ve parlamenterlerle görüşecek. Mart ayında terör saldırısına uğrayan Bardo Ulusal Müzesi'ni ziyaret edecek.

Öte yandan Almanya'nın 1,2 milyon euro değerinde askeri teçhizat ve malzemeyi Tunus'a hibe edeceği bildirildi. Alman Basın Ajansı'nın (dpa) haberine göre, bunlar arasında gemi tamiratında kullanılmak üzere bir yüzer iskele, devriye teknesi, 5 adet Unimog model kamyon, 3 bin adet miğfer ve 700 adet dürbün de bulunuyor. Almanya, Tunus'un Libya ile olan 600 kilometrelik sınırında güvenliğin sağlanması için sunabileceği desteği de gözden geçiriyor.

AB Tunus'ta 'istikrar misyonu' planlıyor

Bu yıl içinde kanlı saldırılara hedef olan Tunus'ta istikrar sürecine destek olmak amacıyla yeni bir misyon başlatılması, Avrupa Birliği'nin gündeminde yer alıyor.

Tunus'ta Bardo Ulusal Müzesi'ne 18 Mart'ta düzenlenen silahlı saldırıda 21 kişi ölmüştü. Ölenlerden 20'si turist, biri polis memuruydu. Susa kentindeki bir otele 26 Haziran'da düzenlenen saldırıda ise 38 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda ölenler arasında 2 Alman turist de bulunuyor.

Uluslararası kamuoyunda büyük infiale neden olan saldırının sorumluluğunu terör örgütü IŞİD üstlenmiş, Tunus Devlet Başkanı Beji Caid Essebsi, olağanüstü hal ilan etmişti. Saldırılar sonrasında hazırlanan yeni terörle mücadele yasası parlamentoda geçen hafta kabul edilmişti.

Arap Baharı'nın ortaya çıktığı ülke

Tunus, Arap Baharı'nın ortaya çıktığı ülke olarak biliniyor. 23 yıl boyunca Tunus'u demir yumrukla yöneten Zeynel Abidin Bin Ali'nin 2011 yılı başında devrilmesinin ardından Mısır, Libya, Suriye ve diğer ülkelerde kitlesel protesto gösterileri patlak vermişti.

Gözlemcilere göre Tunus'ta demokrasi, devrimden bu yana aşama kaydetti. Yeni bir anayasanın kabul edildiği, parlamento seçimlerinin tamamlandığı ülkede geçen yılın sonunda yapılan devlet başkanlığı seçimlerini laik Nida Tunus Partisi’nin lideri Beji Caid Essebsi kazanmıştı.