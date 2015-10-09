Almanya’dan sürpriz yenilgi



Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) elemeleri D grubu maçında lider Almanya, konuk olduğu İrlanda Cumhuriyeti'ne 1-0 yenildi. Karşılaşmanın tek golünü 70’inci dakikada Shane Long kaydetti.

Dublin'deki maçta beklemediği kadar zorlanan ve kötü bir futbol sergileyen Alman milliler 2016’da Fransa’da yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası finallerini erken garantileme fırsatını kullanamadı.

Puanını 18 yapan İrlanda Cumhuriyeti ise finallere gitme umudunu son maça taşıdı.

Polonya'dan son dakika puanı

Grubun diğer mücadelesinde İskoçya ile Polonya 2-2 berabere kaldı. Robert Lewandowski'nin golleriyle (3, 90+4) deplasmandan 1 puan çıkaran Polonya da finallere kalma şansını son maça taşıdı. D grubunda ilk sırada yer alan Almanya 19 puanda. İkinci Polonya ve üçüncü İrlanda’nın 18’er puanları var. Almanya, Polonya ve Irlanda arasındaki düğüm Pazar günü oynanacak son hafta maçları ardından çözülecek.

Alman milliler Pazar günkü son grup maçında Gürcistan’ı Leipzig’de ağırlayacak. ‘Panzerler’e şampiyonaya katılmak için beraberlik yetiyor. Grubun diğer mücadelesinde Polonya’nın İrlanda karşısında alacağı bir galibiyet, Almanya’yı olası bir yenilgiye rağmen finallere taşıyacak. İrlanda ile oynanan maçta sakatlanan Mario Götze, Gürcistan karşısında forma giyemeyecek.

Dün gece oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;

D Grubu:

Gürcistan 4 – Cebelitarık 0, İrlanda Cumhuriyeti 1-Almanya 0, İskoçya 2-Polonya 2

F Grubu:

Macaristan 2-Faroe Adaları 1, K.İrlanda 3-Yunanistan 1, Romanya 1-Finlandiya 1

I Grubu:

Arnavutluk 0-Sırbistan 2, Portekiz 1-Danimarka 0