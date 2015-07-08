Almanya‘dan 'soykırım' açıklaması



Alman Federal Meclisi Başkanı Norbert Lammert, Almanya'nın eski sömürgesi Namibya'da işlenen suçları ‘soykırım‘ olarak nitelendirdi. Hristiyan Demokrat Birlik Partili Meclis Başkanı, “1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere soykırım yapıldığından bahsedenler, Alman ordusunun Alman-Güneybatı Afrikası'ndaki yerli halka karşı işlediği suçları da bu şekilde tanımlamak zorundadır“ dedi.

Lammert, Die Zeit gazetesine yazdığı bir makalede, “Soykırımın günümüzdeki ölçütlerine göre değerlendirildiğinde Herero ayaklanmasının bastırılışı bir soykırımdır“ ifadesini kullandı.

"Toptan imha talimatı"

Bugün adı Namibya olan bölge 1884-1915 yılları arasında dönemin Alman Güneybatı Afrikası'na dahildi. Herero halkının 1904'te başlattığı ayaklanmada yüzün üzerinde Alman‘ın ölmesi üzerine General Lothar von Trotha kabilenin yok edilmesi emrini vermişti. Katliam öncesinde sayıları 50 bin ila 80 bin olarak tahmin edilen Hererolardan sadece 15 bini hayatta kalabildi.

Lammert makalesinde Almanların Hererolara karşı savaşını bir ‘ırk savaşı‘ olarak nitelendirerek, “Sadece çatışmalar değil, hastalıklar ve cinayetler yoluyla, açlık ve susuzluğa terk edilmek yoluyla da on binlerce Herero ve Nama hayatını kaybetti. Diğerleri toplama kamplarında ya da zorla çalıştırılırken yaşamını yitirdi“ dedi.

Almanya Federal Meclisi Başkanı, nisan ayında Osmanlı İmparatorluğu döneminde Ermenilere yönelik sürgün ve katliamları da soykırım olarak tanımlamış, Türkiye'nin tepkisini çekmişti.