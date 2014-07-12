Almanya’dan son ‘Tango’



FIFA 2014 Dünya Futbol Şampiyonası’nda heyecan dorukta. Futbolun iki devi Almanya ile Arjantin dünyanın en büyüğü olmak için 13 Temmuz Pazar akşamı Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki ünlü Maracana Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. TSİ 22:00’da başlayacak olan 20’nci Dünya Kupası final maçını İtalyan hakem Nicola Rizzoli yönetecek.

Finalde üçüncü randevu

Bu ‘Panzerler’ ile ‘Tangocular’ın üçüncü final randevusu olacak. İki takımın 1986’da Meksika’da karşı karşıya geldiği finali Arjantin 3-2 kazanmış ve 1978'den sonra bugüne kadarki ikinci ve son şampiyonluğunu elde etmişti. Dört yıl sonra İtalya’daki finalde bir kez daha kozlarını paylaşan iki takımdan bu kez Almanya 1-0’lık skorla Arjantin’e üstünlük sağlayıp Dünya Kupaları tarihinde 1954 ve 1974’ten sonra üçüncü şampiyonluğunu elde etmişti. Şimdi iki takım 2014’teki finalde eşitliği bozmaya çalışacak. Bu aynı zamanda Dördüncü şampiyonluğu hedefleyen Almanya’nın sekizinci üçüncü şampiyonluğu isteyen Arjantin’in beşinci final maçı olacak.

Almanya ilk peşinde

Almanya Arjantin’i yenip şampiyon olması halinde Amerika kıtasındaki bir turnuvada şampiyon olan ilk Avrupa ülkesi olacak. Kupa bugüne kadar 19 turnuvadan 7’sine ev sahipliği yapan kıta dışına çıkmamıştı. Amerika kıtasında beş final oynayan Avrupa takımları bunların tamamını kaybetmişti.

Finale nasıl geldiler?

Final mücadelesi sonrası Arjantin 28 yıllık, Almanya ise 24 yıllık kupa hasretine son vermek istiyor. Almanya sakat ve formsuz oyuncularla başladığı şampiyonada yine ‘turnuva takımı’ unvanını hakettiğini gösterdi. G grubunda yer alan Almanlar Portekiz’i 4-0, ABD’yi 1-0 yenip Gana ile 2-2 berabere kaldıktan sonra 7 puanla grup lideri olarak ikinci tura yükseldi. En çok eleştirildiği maç olan ikinci turda Cezayir’i uzatmaya giden maçta 2-1 yenen Almanya çeyrek finalde şampiyonluk adaylarından Fransa’yı 1-0’lık skorla devirerek yarı finalde ev sahibi Brezilya’nın rakibi oldu. Ev sahibi karşısında sadece bu turnuvanın değil şampiyona tarihinin en sansasyonel sonuçlarından birine imza atan ‘Panzerler’ rakibini 7-1’lik skorla mağlup etti ve finale yükselen taraf oldu.

Turnuvaya F grubunda başlayan Arjantin ise Bosna-Hersek’i 2-1, İran’ı 1-0 ve Nijerya’yı 3-2 yenerek 9 puanla lider olarak ikinci tura yükseldi. Bu turda İsviçre’yi uzatmalar sonunda 1-0’lık skorla geçen Güney Amerika ekibi çeyrek finalde turnuvanın gizli favorileri arasında gösterilen Belçika’yı yine 1-0’la saf dışı bıraktı. Cüneyt Çakır’ın yönettiği yarı final mücadelesinde Hollanda’ya penaltı atışları sonrası 4-2’lik skorla üstünlük sağlayan Arjantin 24 yıl sonra adını finale yazdırdı.

Almanya'da moraller yerinde

Almanya’da Brezilya karşısında alınan 7-1’lik galibiyet sonrası moraller üst seviyede. Santo Andre’deki hazırlıklarını tamamlayan Almanlar Cuma akşamı Rio’ya uçarak konaklayacağı otele yerleşti. Rio öncesi basın toplantısında konuşan kaptan Philipp Lahm “Büyük hayale sadece bir adım uzaklıktayız. Gerçekleşmesini istiyoruz. Kupayı nihayet bir kez daha Almanya’ya getirmek istiyoruz” dedi. Milli takımın yıldız golcüsü Thomas Müller ise Rio’nun doğal güzelliklerinin şu an için kendisine bir şey ifade etmediği söyleyerek “Şu anda Rio’ya gelmemin tek sebebi var o da şampiyonluğu kazanmak. Şimdilik gerisiyle ilgilenmiyorum” diye konuşuyor.

Teknik direktör Löw temkinli

2006’den beri milli takımın teknik patronluğunu yapan Joachim Löw, 2008’teki Avrupa Şampiyonası finalinden sonra ilk kupasını almaya bir kez daha çok yaklaştı. “Ne kadar maç kazanmış olursanız olun finalin favorisi yok” diyen Löw Brezilya karşısında aldıkları 7-1’lik galibiyetin artık bir anlamının kalmadığını ifade etti. Arjantin’in turnuvadaki tüm maçlarını kazanarak finale geldiğini ve çok tehlikeli bir rakip olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam rakiplerinin çok güçlü bir savunmaya sahip ve çok agresif bir takım olduğu değerlendirmesinde bulundu. Löw “Bu maç bizim için yarı finalden çok daha zorlu geçecek” diye konuştu.

Almanya’da sakatlığı bulunan genç Shkodran Mustafi dışında eksik futbolcu yok. Teknik direktör Löw’ün Arjantin karşısında Fransa ve Brezilya maçlarındaki 11’i bozmaması bekleniyor.

Alman millilere rekor prim

Alman millilerin rekor prime ulaşmasına sadece bir adım kaldı. 7-1’lik Brezilya galibiyeti sonrası 150’şer bin euro primi hakeden Alman futbolcular formalarına dördüncü şampiyonluk yıldızını takmaları halinde bu rakam futbolcu başına 300 biner euroya yükselecek. Şampiyonluk durumunda Alman Futbol Federasyonu’nun dağıtacağı toplam prim miktarı 7 milyon euroya ulaşacak.

Finale kalarak ikinciliği şimdiden garantileyen Alman Milli Futbol takımı da FIFA'dan 25 milyon dolar prim almaya hak kazandı. Şampiyonluk halinde bu rakam 35 milyon doları bulacak.

di Maria antrenmanlara başladı

Arjantin’in Almanya karşısındaki en büyük kozu süper yıldızı Lionel Messi olacak. Belçika ile oynanan çeyrek final maçında sakatlanan orta sahanın bir başka önemli ismi Angel di Maria ise cuma günü takımla antrenmanlara başladı. Di Maria’nın Almanya karşısında forma giyip giyemeyeceği maç saatinde belli olacak. Çok iyi bir turnuva çıkaran Almanya’nın file bekçisi Manuel Neuer ve Arjantin kalecisi Sergio Romero final maçında sonucu etkileyecek isimlerden olacak.

Maradona: Almanya yenilmeyecek takım değil

Arjantin’in 1986’daki şampiyonluğu ve 1990’daki final başarısında en büyük katkıyı sağlayan efsane isim Diego Maradona Almanların şu anda kendilerine güveninin tam olduğunu ve böylesinin kendileri açısından daha iyi olduğunu ifade ederek herşeye rağmen Almanya’nın yenilmeyecek bir takım olmadığını dile getirdi.

Almanya maça hazır

Alman seyirciler final maçını büyük bir heyecan içinde beklemeye başladı. Milli takımın maçlarını meydanlara, açık alanlara ve stadyumlara kurulan dev ekranlarda birlikte izleyen Alman futbol severler, Brezilya karşısında alınan 7-1’lik tarihi galibiyeti ülke çapında etkili olan yağışlar nedeniyle şemsiyelerle ya da kapalı alanlarda takip etmek zorunda kalmıştı. Arjantin ile oynanacak final maçı sırasında da Berlin, Hamburg, Köln ve Münih gibi büyükşehirlerde yine yağışın yer yer etkili olması bekleniyor. Buna rağmen özellikle maç saatinde daha az yağışın düşmesi olası başkentin ünlü Brandenburg kapısı meydanında yüzbinlerin maçı birlikte izlemesi bekleniyor. Münih’teki Olimpiyat stadında kurulan dev ekranda gösterilecek maça 33 bin, Nürnberg havaalanındaki taraftar meydanına ise 20 bin seyirci bekleniyor.

‘Mini final’ bu akşam

Yarı finalde rakiplerine kaybeden ev sahibi Brezilya ile Hollanda bu akşam üçüncülük maçına çıkıyor. Son dörtteki mücadelelerinde hayal kırıklığına uğrayan iki takımdan özellikle Brezilya, en azından ülkesindeki turnuvayı üçüncülükle tamamlayıp Almanya karşısındaki yarı final maçında alınan 7-1’lik tarihi yenilginin yaralarını sarmaya çalışacak.

Başkent Brasilia’daki Nacional Stadı’nda oynanacak olan mücadeleyi Cezayirli hakem Djamel Haimoudi yönetecek. Maç TSİ 23:00’da başlayacak. Brezilya’da Kolombiya ile oynanan çeyrek final maçında sakatlanan Neymar yok.