Almanya'dan Snowden'a ödül

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) telefon ve internet kayıtlarını izleme programını basına paylaşan Edward Snowden, Almanya'da "Whistleblower-Ödülü"ne layık görüldü.

Alman Bilim İnsanları Birliği ve nükleer silahlara karşı çıkan avukatların oluşturduğu IALANA adlı organizasyon ile Transparancy International örgütünün yaptıkları ortak açıklamada, çoğu zaman işveren veya devletin uyguladığı kötü durumları ortaya çıkaranlara verilen "Whistleblower Ödülü"nün bu yıl Snowden'a verileceği bildirildi.

1999 yılında sonra iki yılda bir açıklanan ödüle 2011 yılında, ABD askerlerinin Irak’ta yaptıkları helikopter saldırısının videosunu ortaya çıkaran ‘"anonim" rumuzlu bir kişiye verilmişti