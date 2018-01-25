Almanya'dan NATO'ya Afrin çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği harekatın ittifak içerisinde görüşülmesi çağrısında bulundu.

Gabriel'in ilgili demeci Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından perşembe günü yayınlanan ve Afrin harekatı kapsamında Türkiye'yle silah ihracatını ele alan açıklamada yer aldı. Almanya'nın Türkiye'nin Afrin operasyonuyla ilgili olarak "son derece endişeli" olduğunun belirtildiği açıklamada, Gabriel'in, "NATO Genel Sekreteri'nden Suriye ve ülkenin kuzeyindeki durumun NATO bünyesinde de görüşülmesini rica ettim" dediği aktarıldı.

Gabriel, "Fransa'yla birlikte çatışmanın daha da tırmanmasını engellemek ve insani yardımın bölgeye ulaşmasını ve sivil halkın korunmasını sağlamak istiyoruz. Bu bizim birinci önceliğimiz" dedi.

Berlin ve Paris'in "Türkiye'nin güvenlik çıkarlarının hesaba katılması gerektiği" noktasında hemfikir olduğunu belirten Gabriel, Suriye'de barış ve istikrarı sağlama çabalarının "başka askeri meydan okumalarla engellenmemesi gerektiğini" söyledi.

Şu ana kadar NATO tarafından Afrin operasyonuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye'nin "Zeytin Dalı Harekâtı" adını verdiği ve "Türkiye'nin hudutlarında ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamayı" amaçlayan operasyon, cumartesi günü akşam saatlerinde başlamıştı. Pazar günü Gabriel, harekatın "önceden kestirilemeyen riskleri beraberinde getireceğini" söylemiş ve askeri değil siyasi çözüm için çalışma çağrısında bulunmuştu.

dpa/AFP/BÜ/ÖA

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