Almanya'dan Musul operasyonuna destek



Terör milisi IŞİD'in Irak'taki kalesi Musul'u kurtarma harekatı yaklaşırken Alman silahlı kuvvetlerinin Kuzey Irak'taki eğitim programı genişletiliyor. Cephe yakınındaki bölgelerde bulunan peşmerge ve diğer silahlı gruplara da Alman askerleri tarafından eğitim verilecek.

Musul'a 80 km. mesafedeki Erbil'de temaslarda bulunan Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen amaçlarının zaman kazanmak olduğunu ve ‘IŞİD'i Musul'dan sürebilmesi için peşmergeye mümkün olan en iyi eğitimi vereceklerini' söyledi. Bakan, Alman askerlerinin can güvenliğinin mutlak öncelik taşıdığını belirtti. Ursula von der Leyen Erbil'de üslendirilen 140 Alman askeriyle de bir araya geldi.

Hükümet kuvvetleri ile Kürt grupları IŞİD'i ülkenin geniş kesimlerinden püskürttükten sonra Musul harekâtının hazırlıklarına başlanmıştı. 2014 yılında işgal edilen Musul terör milisinin Irak'taki en önemli kalesi sayılıyor.

Harekatın en geç 2017 başlarında başlaması bekleniyor. Uzmanlar tarafından, Musul'u kurtarma operasyonunun aylarca sürebileceği ve bir milyon dolayında Iraklının savaş bölgesinden kaçmak zorunda kalabileceği belirtiliyor.

Alman ordusu 2015 yılının ocak ayından beri Kuzey Irak'taki peşmerge kuvvetleriyle dini azınlıklara silahlı eğitim veriyor. Kamplarda yapılan eğitimin cepheye yakın olmasına ancak muhtemel topçu ateşinin menzili dışında kalmasına önem veriliyor. Irak'taki askeri eğitmen sayısının arttırılması ve meclisin verdiği yetkinin genişletilmesi öngörülmüyor.

Mezhep çatışması alevlenebilir

Musul'un geri alınmasının IŞİD ile mücadelede önemli bir kilometre taşı olacağı ve hezimetin terör milisi açısından sembolik önem anlam taşıyacağı belirtiliyor. 2 milyon nüfuslu Musul IŞİD'in merkezi sayılıyor. IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi 2014 yılında, Suriye ve Irak'ta ele geçirdikleri topraklarda hilafet kurduklarını Musul'da ilen etmişti.

IŞİD 2015 yılından bu yana işgal edildiği bölgelerden çekilmeye zorlanıyor. Ülkenin güneyindeki Tikrit ve Ramadi, İran ile bağlantılı Şii milisi ve ABD'nin hava saldırılarının yardımıyla Irak hükümet kuvvetleri tarafından geri alınmıştı.

Askeri uzmanlar Musul harekâtının ilkbahara kaymasının mümkün olduğunu belirtirken, kentin çevresindeki çember aylardır daraltılıyor. IŞİD ise uzun süredir Musul'da yoğun tahkimat yapıyor ve taarruza karşı duvarlar örüp bombalı tuzaklar kuruyor. Askeri uzmanlar ev ev yapılması beklenen çarpışmaların aylar alabileceğini ve yüksek can kaybına yol açabileceğini belirtiyorlar.

Musul'da 1,5 milyon sivilin kaldığı tahmin ediliyor. Çoğunluğu oluşturan Musullu Sünniler Bağdat'taki Şii ağırlıklı merkezi hükümetin baskısından yakınmaktaydı. Musul'da sivillerin yüksek kayıp vermesinin ya da şehrin geri alınmasından sonra intikam eylemleri başlatılmasının halk grupları arasındaki nefretin artmasına yol açabileceği belirtiliyor.