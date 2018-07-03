Almanya'dan Löw kararı

Almanya Futbol Federasyonu, milli takımın 2018 Dünya Kupası'ndan erken elenmesine karşın teknik direktör Joachim Löw ile yola devam kararı aldı.

Almanya, Meksika, İsveç ve Güney Kore'nin de olduğu 2018 Dünya Kupası F Grubu'nu son sırada tamamlayıp turnuvayı erken kapatırken; gözler teknik direktör Joachim Löw'ün üzerindeydi. Almanya'yı 2014 Brezilya'da şampiyon yapan Löw'ün görevine son verileceği iddiaları ortaya atıldı. Ancak Almanya Futbol Federasyonu (DFB), Dünya Kupası başlamadan günler önce 2022'ye kadar sözleşme imzalayan Löw'le yola devam etme kararı aldı. DFB'nin, Löw'ün takımı tekrar toparlayabileceğine inandığı, Löw'ün de 2022'ye kadar süren sözleşmesini tamamlamak istediği kaydedildi.