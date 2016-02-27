Almanya'dan IŞİD pasaportlarına önlem



Alman İçişleri Bakanlığı'nın 10 Aralık tarihli yazısına göre söz konusu bölgelerde 1 Ocak 2015 tarihinden sonra düzenlenmiş olan pasaportların geçersiz kabul edileceği açıklandı.

Bakanlıktan bir sözcü Der Spiegel dergisinin konuyla ilgili haberini doğruladı. Karardan Suriye'nin Deyr ez Zor, Rakka ve Haseke kentleri ile Irak'ın Musul kenti ve Anbar bölgesinden gelen sığınmacıların etkileneceği belirtildi. Ancak karar, bu bölgelere ait pasaportu bulunan sığınmacıların Almanya'ya giriş yapamayacağı anlamına gelmiyor. İçişleri Bakanlığı Almanya'da oturum hakkı için gerekli olan başka belgelerin sunulması olması halinde, bu yedek belgelerin inceleneceğini açıkladı.