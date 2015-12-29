Almanya’dan dört Tornado daha geliyor



Almanya, ocak ayı başında İncirlik'e dört Tornado keşif uçağı daha gönderiyor. Schleswig-Holstein eyaletindeki Fliegerhorsten ve Rheinland-Pfalz eyaletindeki Büchel'deki üslerden ikişer uçağın 5 Ocak günü İncirlik'e uçacağı açıklandı.

Alman Hava Kuvvetleri sözcüsü dpa haber ajansına yaptığı açıklamada, ocak ayı ortasından itibaren toplam altı Alman Tornado uçağının İncirlik'ten Suriye'deki keşif uçuşlarına katılarak IŞİD'e karşı uluslararası koalisyona destek olacağını belirtti. Sözcü, aralık ayı ortasında İncirlik’ten uçuşlara başlayan ilk iki Tornado’nun ocak ayı başında Almanya'ya geri döneceğini, yerlerine ocak ayının ikinci haftasında iki Tornado'nun gönderileceğini bildirdi.

Almanya'nın Kahramanmaraş’ta görev yapan 300 personellik Patriot birliklerinden son askerler çarşamba günü Almanya’ya dönecek.

Awacs tartışması

Türk hava savunmasını güçlendirmek üzere NATO görevi kapsamında Türkiye'ye gönderilecek Awacs uçakları ise Almanya'da tartışma konusu. Alman Dışişleri Bakanlığı, Awacs uçaklarının sadece Türk hava sahasında gözlem görevi yapacağını, Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı hava saldırılarına katılmayacağını bildirdi. Alman hükümeti, Awacs uçaklarının silahlı olmaması nedeniyle Meclis'ten ek yetkilendirmeye gerek olmadığı görüşünde. Meclis'te oylama yapılması gerektiğini savunan muhalefet ise konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıma hazırlığı yapıyor. Awacs'ların ne zaman göreve başlayacağı henüz kesinleşmedi.

Ordu takviye istiyor

Diğer yandan yurtdışı görev yükü giderek artan Alman ordusunda takviye talebi giderek daha yüksek sesle dile getiriliyor. Ordunun kontrolü ve ordu mensuplarının haklarının korunmasından sorumlu Federal Meclis Ordu Özel Temsilcisi Hans-Peter Bartels, personel sayısının hızla azaldığı Alman ordusunda en az 7 bin ek askere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Alman ordu mensuplarını temsil eden Ordu Derneği Başkanı André Wüstner de mevcut 178 bin asker sayısıyla ordunun asgari sınırda olduğunu kaydetti. Wüstner ordunun 5 bin ila on bin kişiyle takviye edilmesi gerektiğini söyledi. Bu arada Almanya'da yapılan bir kamuoyu araştırması, halkın yüzde 56'sının ordunun büyütülmesinden yana olduğunu ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 30'u ise buna karşı çıktı.