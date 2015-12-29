T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya’dan dört Tornado daha geliyor

Patriot füze savunma sistemlerini Türkiye’den çeken Almanya, IŞİD’e karşı kullanılmak üzere İncirlik’e dört Tornado uçağı daha gönderiyor. Awacs’ların durumu ise belirsizliğini koruyor.

29 Aralık 2015 21:08


Almanya, ocak ayı başında İncirlik'e dört Tornado keşif uçağı daha gönderiyor. Schleswig-Holstein eyaletindeki Fliegerhorsten ve Rheinland-Pfalz eyaletindeki Büchel'deki üslerden ikişer uçağın 5 Ocak günü İncirlik'e uçacağı açıklandı.

Alman Hava Kuvvetleri sözcüsü dpa haber ajansına yaptığı açıklamada, ocak ayı ortasından itibaren toplam altı Alman Tornado uçağının İncirlik'ten Suriye'deki keşif uçuşlarına katılarak IŞİD'e karşı uluslararası koalisyona destek olacağını belirtti. Sözcü, aralık ayı ortasında İncirlik’ten uçuşlara başlayan ilk iki Tornado’nun ocak ayı başında Almanya'ya geri döneceğini, yerlerine ocak ayının ikinci haftasında iki Tornado'nun gönderileceğini bildirdi.

Almanya'nın Kahramanmaraş’ta görev yapan 300 personellik Patriot birliklerinden son askerler çarşamba günü Almanya’ya dönecek.

Awacs tartışması

Türk hava savunmasını güçlendirmek üzere NATO görevi kapsamında Türkiye'ye gönderilecek Awacs uçakları ise Almanya'da tartışma konusu. Alman Dışişleri Bakanlığı, Awacs uçaklarının sadece Türk hava sahasında gözlem görevi yapacağını, Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı hava saldırılarına katılmayacağını bildirdi. Alman hükümeti, Awacs uçaklarının silahlı olmaması nedeniyle Meclis'ten ek yetkilendirmeye gerek olmadığı görüşünde. Meclis'te oylama yapılması gerektiğini savunan muhalefet ise konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıma hazırlığı yapıyor. Awacs'ların ne zaman göreve başlayacağı henüz kesinleşmedi.

Ordu takviye istiyor

Diğer yandan yurtdışı görev yükü giderek artan Alman ordusunda takviye talebi giderek daha yüksek sesle dile getiriliyor. Ordunun kontrolü ve ordu mensuplarının haklarının korunmasından sorumlu Federal Meclis Ordu Özel Temsilcisi Hans-Peter Bartels, personel sayısının hızla azaldığı Alman ordusunda en az 7 bin ek askere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Alman ordu mensuplarını temsil eden Ordu Derneği Başkanı André Wüstner de mevcut 178 bin asker sayısıyla ordunun asgari sınırda olduğunu kaydetti. Wüstner ordunun 5 bin ila on bin kişiyle takviye edilmesi gerektiğini söyledi. Bu arada Almanya'da yapılan bir kamuoyu araştırması, halkın yüzde 56'sının ordunun büyütülmesinden yana olduğunu ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 30'u ise buna karşı çıktı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

PatriotTürkiyeAlmanya IŞİDTornadoFliegerhorstenRheinland-PfalzBüchelOcakHava KuvvetleriAlman TornadoSuriyeIŞİDAlmanyaKahramanmaraşAwacsNATODışişleri Bakanlığı AwacsTürkIrak IŞİDMeclisAnayasa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24