Almanya'daki Türklerde AfD kaygısı

Almanya'daki çeşitli yayın kuruluşlarından oluşan Alman Yazı İşleri Ağı'na konuşan Almanya Türk Toplumu derneğinin başkanı Gökay Sofuoğlu, Almanya'da yaşayan Türk toplumunun göçmenlere ilişkin olarak artan düşmanca havadan tedirginlik duyduğunu kaydetti.

Sofuoğlu, pek çok kişinin gelecekte Almanya'yı terk etmek zorunda kalıp kalmayacakları üzerine düşündüğünü belirtti. Sofuoğlu, ayrıca Hrıstiyan Birlik partileri, Sosyal Demokrat Partisi, Yeşiller ve Sol Parti'yi sağcı hareketlere net bir tavır koymamakla eleştirdi.

Sofuoğlu ayrıca kendi dernekleri dahil olmak üzere benzer göçmen örgütlerinin Erdoğan'ın kutuplaştırıcı politikalarına karşı etkin bir şekilde karşı koyamadıklarını da itiraf etti.

Sofuoğlu, seçimler öncesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli seçmenlere yaptığı çağrıyı hatırlatarak yerleşik partileri cezalandırmak için Almanya'da yaşayan pek çok Türkiye kökenli seçmenin AfD'yi seçtiğini söyledi.

Sağ popülist AfD partisi 24 Eylül'de gerçekleşen seçimlerde 12,6 oranında oy alarak meclise girmeye hak kazanmıştı. Seçimler öncesinde Erdoğan Hristiyan Birlik partileri, Sosyal Demokrat Partisi ve Yeşilleri kast ederek Türkiye kökenli seçmeni "Türkiye düşmanı partileri” seçmemeye davet etmişti.

dpa/MY/HS

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