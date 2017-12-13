Almanya'daki Ryanair pilotlarına grev çağrısı

Alman pilot sendikaları birliği Cockpit (VC) Noel öncesinde İrlanda merkezli Ryanair’de görevli sendika üyesi pilotlara grev çağrısı yaptı. Pilotların her an iş bırakabileceğine dikkat çekilen açıklamada, Noel süresince ise grev planlanmadığı belirtildi.

Ryanair havayolları ise grev çağrısının pilotları tarafından kabul edildiği yönünde kendilerine "hiçbir haber" ulaşmadığını açıkladı. Ryanair Sözcüsü Robin Kiely bu nedenle "firmanın bu girişimi Cockpit sendikasının halkla ilişkiler çalışması" olarak gördüğünü kaydetti. Kiely firmanın "sadece doğrudan" görüşme yoluna gideceğini, Cockpit'i tanımayacağını ve Cockpit ile görüşmeyeceğini de belirtti.

Cockpit, Ryanair'in sistematik bir şekilde sosyal damping yaptığını savunuyor. Cockpit'in ücret politikalarıyla ilgili biriminin başkanı Ingolf Schumacher, bu durumun ancak sendika yoluyla önüne geçilebileceğini kaydetti. Yıl sonuna yakın yapılan grevlerin tatil sezonu nedeniyle başarı şansının oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Schumacher, 23-26 Aralık tarihleri arasında ise yolculara duyulan saygı nedeniyle hiçbir şekilde grev planlanmadığını belirtti.

"Ryanair grevleri önleyebilir"

VC Başkanı Ilja Schulz ise Ryanair'in Almanya'daki grevleri önleyebileceğini ancak bunun için zaman kaybetmeden toplu sözleşme görüşmelerine hazır olduğunu açıklaması gerektiğini söyledi.

Alman pilot sendikaları birliği Cockpit'in (VC) verdiği bilgilere göre sendikanın farklı Alman havayolu şirketlerinde çalışan yaklaşık 9 bin 600 üyesi bulunuyor. Sendika ayrıca Almanya'da uçuş güvenliğini artırma konusunda da çalışmalar yürütüyor. Cockpit, Lufthansa'da birbiri ardına yapılan grevlerle bir dönem sıkça gündeme gelmişti. Uzun görüşmeler sonucunda geçen ekim ayında Lufthansa ve Cockpit arasında 2022 yılına kadar devam edecek olan toplu iş sözleşmesi imzalanmıştı.

AFP,BW/HT

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