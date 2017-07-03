Almanya’daki kazada 18 kişi öldü

Almanya'nın Bavyera Eyaleti'nin Oberfranken bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 18 kişi yanarak hayatını kaybetti. İçinde iki şoförün yanısıra 46 yolcunun bulunduğu otobüsün bir tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada çoğu ağır olmak üzere 30 kişi de yaralandı.

Polis yetkilileri ve savcılık, kaza olduğu sırada trafiğin tıkandığını ve otobüsün önündeki tıra çarpmasının nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı.

İtfaiye yetkilileri, Münchberg kenti yakınındaki A9 otoyolunda meydana gelen kazada, otobüsün, çarpışmanın ardından hemen alev aldığını ve alevlerin kısa sürede otobüsün her yanını sardığını dile getirdi.

Kaza yerine ilk gelen kurtarma ekipleri, alevlerin otobüsün her yanını sarması nedeniyle yolculara yardım edemediklerini belirtti. Otobüsün içinin tamamen yandığı, geriye sadece dış iskeletinin kaldığı ifade edildi.

Otobüsteki yolcularının yaşlarının 66 ile 81 arasında ve çoğunun Saksonya Eyaleti'nden olduğu kaydedildi.

Tır şoförünün ise kazanın ardından şok geçirdiği kaydedildi.

"Korkunç bir görüntü"

Almanya Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt, kaza yerinde yaptığı incelemelerin ardından, kazayı "gördüğümüz görüntü düşünülemeyecek kadar korkunç" olarak değerlendirdi. Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Bakan Dobrindt, kurtarma ekiplerinin 10 dakika içinde kaza yerine ulaşmasına rağmen, alevler nedeniyle hiçbir şey yapamadıklarını belirtti.

Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, kaza yerine yardımın hızla ulaştırıldığını, 100 polis memuru ile 150 kişilik kurtarma ekibinin hızla kaza yerine ulaştığını, 5 helikopterin de yardım çalışmalarına katıldığını belirtti.

Herrmann, araçların kaza sırasında yavaş gitmekte olduğuna dikkat çekerek, otobüsün neden bu kadar hızla ve dramatik sonuçlar doğuracak şekilde alev aldığının açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.

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AFP/dpa, JD/BD