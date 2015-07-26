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Spor
Deutsche Welle

Almanya’da yılın fulbolcusu seçildi

Belçika milli takımının orta saha yıldızı De Bruyne Almanya'da yılın futbolcusu seçildi.

26 Temmuz 2015 17:08


Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga'nın başarılı ekiplerinden Wolfsburg'un orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne kariyerinde ilk kez olmak Alman spor yazarları tarafından ‘Almanya'da yılın futbolcusu' seçildi.

Belçika milli takımının 24 yaşındaki yıldızı De Bruyne, 2014/15 futbol sezonu yılın futbolcusu seçimi açık oy farkıyla kazandı.

Yılın teknik direktörlüğüne de kupa galibi Wolfsburg'un 50 yaşındaki hocası Dieter Hecking seçildi.

Alman spor yazarları, kadınlarda yılın futbolculuğuna ise FFC Frankfurt kadın futbol takımının golcü forveti Celia Sasic'i seçti.

27 yaşındaki Sasic 2012 yılında da Almanya'da yılın futbolcusu seçilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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