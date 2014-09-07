Almanya’da yeni hedef EURO 2016



Fransa’da düzenlenecek 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda heyecan grup maçlarıyla başlıyor. 2014’ü Dünya Şampiyonu olarak tamamlayan Almanya’da şimdiki hedef Avrupa Şampiyonluğu. D grubunda yer alan ‘Panzerler’ ilk grup maçında İskoçya’yı Dortmund’ta konuk edecek. Almanya’nın gruptaki diğer rakipleri İrlanda, Polonya, Gürcistan ve elemelere ilk kez katlıan Cebelitarık.

Teknik direktör Joachim Löw, “Bizim için kolay olmayacak. Ancak oyuncularımın bunun da üstesinden gelmesi gerekiyor. Resmi maçların başlamasıyla birlikte motive olacaklarına inanıyorum” diye konuşuyor.

‘Farklı bir takım göreceksiniz'

Almanya hafta içinde (3 Eylül) oynadığı hazırlık maçında Dünya Kupası finalindeki rakibi Arjantin’e 4-2 yenilmiş ve özellikle savunma hattında yapılar hatalar grup maçları öncesi endişe yaratmıştı. Dortmund'taki İskoçya maçıyla kendi seyircisi önüne milli formayla ilk kez çıkacak olan genç yıldız Marco Reus “Pazar günü Arjantin maçından çok farklı bir takım göreceksiniz. Hepimiz çıtayı daha yukarı koymamız gerektiği konusunda hemfikiriz” diye konuşurken Real Madridli oyuncu Toni Kroos da “Bu resmi bir maç, farkı da görülecek” diyor.

Almanya İskoçya karşısına milli takım kariyerlerini noktalayan Philipp Lahm, Per Mertesacker ve Miroslav Klose’den yoksun çıkmakla kalmayacak. Sakatlıkları bulunan yeni kaptan Bastian Schweinsteiger, savunmacı Mats Hummels, orta sahanın önemli isimleri Mesut Özil ve Sami Khedira da sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Arjantin maçında baldırından sakatlanan genç Julian Draxler de yok. Aynı maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Jerome Boateng ise İskoçya karşılaşmasında takımdaki yerini alacak. Boateng ve Höwedes savunmanın göbeğinde görev yapacak. Löw sakatların çokluğu nedeniyle Arjantin maçının ardından kadroya Hoffenheimlı Sebastian Rudy ve Schalkeli Sidney Sam'i dahil etti.

‘Bu kez gevşekliğe izin yok'

FIFA sıralamasında 28’incilikte yer alan İskoçya 16 yıldır büyük turnuvalara uzak. Buna rağmen İskoçya'nın bir yıldır kaybetmediğini hatırlatan teknik direktör Löw rakiplerini hafife almadıklarını hatırlatıyor ve ekliyor; “Arjantin maçındaki gibi bir gevşekliğe ve konsantrasyon eksikliğine izin vermeyeceğiz”.

Bu akşam (7 Eylül) Almanya ile İskoçya arasındaki D grubu eleme karşılaşmasını Norveçli hakem Svein Oddvar Moen'in yönetecek. Maç Dortmund'taki Signal Iduna Park'ta oynanacak. TSİ 21:45'te başlayacak olan karşılaşmaya Almanya'nın Neuer – Rüdiger, Höwedes, Boateng, Durm – Kramer, Kroos, Müller, Reus, Schürrle ve Götze muhtemel 11'i ile çıkması bekleniyor.

İskoçya'nın muhtemel 11'i ise şöyle; Alan McGregor – Hutton, Hanley, Martin, Whittaker – Darren Fletcher, McArthur – Maloney, Morrison, Naismith – Steven Fletcher.

EURO 2016 grup elemelerinde pazar (7 Eylül), pazartesi (8 Eylül) ve salı günü (9 Eylül) toplam 25 karşılaşma yapılacak. Almanya'nın da yer aldığı D grubunda bu akşam ayrıca Gürcistan – İrlanda (TSİ 19:00) ve Cebelitarık – Polonya (TSİ 21:45) müsabakaları oynanacak.

A grubunda yer alan Türkiye ise gruptaki ilk maçında 9 Eylül Salı günü İzlanda ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlıların gruptaki rakipleri arasında Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Letonya, İzlanda ve Kazakistan da var.

Elemelere 53 ülke katılıyor

EURO 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde toplam 53 ülke 9 grupta mücadele edecek. 8 grup 6 takımdan, 1 grup beş takımdan oluşuyor.

Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan toplam 18 ülke ve tüm gruplar arasındaki en iyi üçüncü takım Fransa'daki finallere doğrudan katılacak.

Geri kalan sekiz grup üçüncüsünün ikili olarak eşleşmesiyle play-off maçları oynanacak ve finallere gidecek 4 ülke daha belirlenecek. Ev sahibi Fransa finallere doğrudan katılacak.