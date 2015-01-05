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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da Yahudi gence saldırı

Berlin polisi bir yılbaşı sabahı Yahudi bir genci döven yedi kişiyi arıyor. Yahudi gencin antisemitik sloganlar atan gençlerden durmalarını isteyince saldırıya uğradığı belirtildi.

05 Ocak 2015 20:11

AP haber ajansı ve Alman "Süddeutschen Zeitung"
gazetesi, Berlin'in Kreuzberg semtinde bir metroda
yılbaşı sabahı bir Yahudi'nin saldırıya uğradığını yazdı.
Saldırı mağduru ve polisin açıklamalarının baz alındığı haberlerde, yedi kişilik bir gruptaki gençlerin
Yahudi
aleyhtarı sloganlar attığı, 26 yaşındaki Yahudi gencin onlardan buna son vermelerini istediği ve söylediklerini
cep telefonuyla kayda aldığı belirtildi.
Arapça ve Almanca konuşan gençlerin, bunun üzerine Yahudi gence tükürdüğü ve metro istasyonunda
indikten sonra Yahudi gençten görüntüleri silmesini
istedikleri kaydedildi. Yahudi genç istediklerini
yapmayınca, gruptakilerin ona saldırdığı belirtildi.
Berlin polisi, Berlin trafik işletmesi güvenlik personeli
gelince, gençlerin kaçtığını bildirdi. Yahudi gencin
başından ve bedeninden yara aldığı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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BerlinYahudiAlmanZeitung34;Berlin KreuzbergAlmancaWelle Türkçe ape/sz.de BS/AG

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