Almanya'da Yahudi gence saldırı

AP haber ajansı ve Alman "Süddeutschen Zeitung"

gazetesi, Berlin'in Kreuzberg semtinde bir metroda

yılbaşı sabahı bir Yahudi'nin saldırıya uğradığını yazdı.

Saldırı mağduru ve polisin açıklamalarının baz alındığı haberlerde, yedi kişilik bir gruptaki gençlerin

Yahudi

aleyhtarı sloganlar attığı, 26 yaşındaki Yahudi gencin onlardan buna son vermelerini istediği ve söylediklerini

cep telefonuyla kayda aldığı belirtildi.

Arapça ve Almanca konuşan gençlerin, bunun üzerine Yahudi gence tükürdüğü ve metro istasyonunda

indikten sonra Yahudi gençten görüntüleri silmesini

istedikleri kaydedildi. Yahudi genç istediklerini

yapmayınca, gruptakilerin ona saldırdığı belirtildi.

Berlin polisi, Berlin trafik işletmesi güvenlik personeli

gelince, gençlerin kaçtığını bildirdi. Yahudi gencin

başından ve bedeninden yara aldığı belirtildi.

