Almanya'da WhatsApp’e dava açıldı

Almanya'da Tüketiciyi Koruma Birliği, WhatsApp‘in kullanıcıların telefon numaralarını Facebook ile paylaştığı gerekçesiyle Berlin Eyalet Mahkemesi‘nde şirkete dava açtı. Birlikten yapılan açıklamada WhatsApp‘in geçen Ağustos ayında değiştirilen kullanıcı ve veri koruma düzenlemeleri temelinde kısmen yasalara aykırı olarak topladığı ve sakladığı kullanıcı bilgilerini Facebook'a ilettiği belirtildi.

‘‘Facebook sözünü tutmadı‘‘

WhatsApp geçen yıl Ağustos ayı sonunda kullanıcıların telefon numaralarının Facebook hesapları ile birleştirileceğini duyurmuştu. Ayrıca servisin ne sıklıkta kullanıldığı bilgisinin de Facebook'la paylaşılacağı belirtilmiş, kullanıcıların bu verilerinin yardımıyla Facebook için daha önemli rakamlara ulaşabileceği ve arkadaşlık önerisi hizmetinin geliştirilebileceği savunulmuştu.

Birlik ise verilerin, kullanıcıların Facebook hesabı bulunup bulunmadığından bağımsız olarak paylaşıldığının altını çizdi. Birliğin hukuk temsilcisi Carola Elbrecht, "Facebook 2014 yılında iki servis arasında kişisel kullanıcı verilerinin paylaşılmayacağının güvencesini vermişti. Ancak bu sözün bozulması pek uzun sürmedi" diye konuştu.

Birlik, açtığı davayla paylaşılan tüm kullanıcı verilerinin silinmesini talep ediyor.

Facebook geçen Kasım ayında veri koruyucu birimlerin müdahelesi ve Tüketiciyi Koruma Birliği'nin uyarısıyla Avrupa'daki WhatsApp kullanıcılarının verilerinin kullanımının geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı. Sosyal paylaşım ağı, yaptığı açıklamada veri kullanımının geçici olarak askıya alınmasının yetkili merciilere endişelerini dile getirmek ve Facebook'un kendisine de bu endişeleri değerlendirmek için zaman tanıdığını savunmuştu.

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DW/dpa/SÖ/HS