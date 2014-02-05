Almanya'da vergi kaçakçılığı tartışması

Vergi vermemek için parasını yurt dışına kaçıran ünlü Almanlar'a her geçen gün yenilerinin eklenmesi üzerine pişmanlık yasasından yararlanma imkânının kaldırılması gündeme geldi.

Almanya'nın tanınmış kadın hakları savunucusu Alice Schwarzer'in İsviçre'deki banka hesabını Alman vergi makamlarına bildirmediği ortaya çıkmış, Berlin eyalet kültür bakanlığı müsteşarı Andre Schmitz de vergi kaçakçılığı iddiaları nedeniyle görevinden ayrılmıştı. 10 Mart 2014 tarihinde hakim önüne çıkacak Bayern Münih Futbol Külübü'nün Başkanı Uli Hoeneß'in vergi kaçırdığının ortaya çıkması büyük tartışmaya neden olmuştu.

Eski bakan Linssen hakkındaki iddialar

Vergi kaçırdığı ileri sürülen tanınmış isimlere son olarak Hrıstiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) saymanı Helmut Linssen eklendi. "Stern" dergisi, Linssen'in 1997 yılında, Lüksemburg merkezli bir banka aracılığıyla, vergi cenneti olarak bilinen Bahama Adaları'ndaki bir 'naylon şirket'in hesabına 400 bin euro dolayında bir meblağ aktardığını yazdı.

"Vergi kaçırmadım" diyen Linssen, "Sözkonusu para bana anne-babamdan miras kalmıştır ve vergilendirilmiştir. Bu, vergi dairesi ve savcılık tarafından da teyit edilmiştir" dedi.

Helmut Linssen, 2005 – 2010 yılları arasında Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde maliye bakanlığı yapmıştı.

Düzenleme ne öngörüyor?

Alman vergi yasaları, kendini maliyeye ihbar eden vergi kaçakçılarına önemli oranda ceza indirimi sağlıyor. Sözkonusu indirimin dürüst vergi mükellefini mağdur durumda bıraktığını ve iptal edilmesi gerektiğini savunan uzman ve politikacıların sayısı artıyor.

Sosyal Demokrat Parti'nin Federal Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann, "cezai indirim sağlayan kendini ihbar düzenlemesinin gözden geçirileceğini ve gerekli görülmesi halinde değiştirileceğini" söyledi. "Bild" gazetesine konuşan Oppermann, "Vergi kaçakçılarına ceza indirimi yapılmasına son verilmelidir. Düzenleme bu haliyle vergi kaçakçılığını diğer suç fiilerine nazaran ayrıcalıklı kılmaktadır" dedi.

Vergi kaçakçılarına yönelik kendini ihbar düzenlemesine CDU ile SPD arasında imzalanan koalisyon sözleşmesinde de değiniliyor. Cezai indirimin geçerli olacağı koşulların sertleştirileceği belirtiliyor.

CDU/CSU savunuyor, muhalefet karşı

Hrıstiyan Sosyal Birlik Partisi'nin (CSU) Federal Meclis'teki bütçe ve maliye politikaları sözcüsü Bartholomäus Kalb, "vergi kaçakçılarına yönelik kendini ihbar düzenlemesinin işlediğini belirterek, bunun kaldırılmasının yanlış olacağını" söyledi. Federal Meclis'teki Maliye Komisyonu'nda Hrıstiyan Birlik partilerini (CDU/CSU) temsil eden Hans Michelbach ve CDU maliye uzmanı Norbert Barthle de kendini ihbar düzenlemesinin kaldırılmasına karşı çıktılar. Barthle, "Vergi cennetleri varlığını koruduğu sürece bu düzenlemeye ihtiyacımız var" dedi.

Yeşiller Partisi Federal Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt, büyük meblağların sözkonusu olduğu ve suç fiilinin tekrarlandığı durumlarda cezai indirimin geçerli olmamasını talep etti. Sol Parti Federal Meclis Grup Başkan Vekili Klaus Ernst düzenlemenin tamamen kaldırılmasını istedi.

Almanya Vergi Mükellefleri Birliği Başkanı Reiner Holznagel düzenlemeye devam edilmesini talep etti. Holznagel, "Düzenleme, devletin kaçırılan vergiye ulaşmada en basit ve etkin yöntemidir" dedi. Federal Mali Müşavirler Odası Başkanı Horst Vinken de kamunun birçok olayı aydınlatmak için yeterli personele sahip olmadığına dikkat çekerek düzenlemeye devam edilmesi gerektiğini savundu.