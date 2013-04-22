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Dünya

Almanya'da Uli Hoeness şoku

Almanya'nın efsane futbolcularından ve Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness'in vergi kaçırmak için İsviçre bankalarında gizli hesabı olduğu iddiası, Alman kamuoyunda büyük etki yarattı

22 Nisan 2013 19:16

Almanya'da sosyal yardım programlarına verdiği destek nedeniyle adı "sevimli kapitalist"e çıkan Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness'in, İsviçre'de bulunan banka hesabı nedeniyle Münih Vergi Dairesi'ne kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness'in vergi kaçırmak için İsviçre bankasında hesabı bulunduğu haberini ilk yayınlayan Alman haber dergisi "Focus" oldu. Focus dergisine açıklama yapan Hoeness, İsviçre'de banka hesabı olduğunu Münih Vergi Dairesi'ne kendisinin bildirdiğini açıkladı.

Uli Hoeness'in vergi kaçırmak için İsviçre'de banka hesabı açtığının ortaya çıkması sonrası, Alman kamuoyu başka ünlü ve zengin işadamlarının da söz konusu bankalarda hesapları olup olmadığını sorgulamaya başladı.

 

'Hesap 10 yıl önce açıldı'
 

Alman gazetesi "Süddeutsche Zeitung" da, Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness'in yaklaşık 10 yıl önce Zürih merkezli bir İsviçre bankasında açtığı hesaba milyonlarca Euro aktardığını ileri sürdü.

Gazete, efsane futbolcu Hoeness'in faiz gelirini Münih Vergi Dairesi'ne beyan etmediğini de belirtti.

Vergi kaçakçılığı nedeniyle Hoeness'in Almanya Başbakanı Angela Merkel'i de hayal kırıklığına uğrattığı iddia edildi.

Alman Bild gazetesi de internet sayfasında yayınladığı haberde, Uli Hoeness'in kendisi hakkında çıkan haberlerden rahatsız olduğu ve hukuki haklarını aramak için avukatını yetkilendirdiği ifade edildi. Hoeness, basında kendisine karşı bir "iftira" kampanyası başladığını ileri sürdü.

Hoeness'in İsviçre'deki bankalara ne kadar para yatırdığı ise henüz bilinmiyor.

Alman vergi yasasına göre, “vergi mükellefinin kendisi hakkında suç duyurusunda bulunması, alınacak cezayı hafifletmek ve ödenecek cezada indirim alabilmek” amacını taşıyor. Münih savcılığının da konuyu soruşturduğu belirtildi.

 

3 yıl önce başkan oldu

 

Bayern Münih'te yıllarca top koşturan Uli Hoeness uzun yıllar bu kulübün başkanı Franz Backenbauer'in yardımcılığını yaptıktan sonra 3 yıl önce başkan seçilmişti. Bayern Münih, Hoeness'in başkanlığında sadece Almanya Birinci Ligi'nde (Bundesliga) değil Avrupa'da önemli başarılar kazandı.

Bundesliga'da şampiyonluğunu iki hafta önce ilan eden Bayern Münih, Avrupa Şampiyonlar Ligi yarı final maçında İspanyol Real Madrid'le karşılaşacak.

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