Almanya'da üçlü koalisyon görüşmeleri başladı

Almanya'da 24 Eylül'de yapılan genel seçimlerden yaklaşık bir ay sonra Hristiyan Demokrat Birlik/Hristiyan Sosyal Birlik (CDU/CSU), Hür Demokrat Parti(FDP) ve Yeşiller Partisi (Bündnis 90/Die Grünen) arasındaki üçlü koalisyon görüşmeleri başlıyor.

Taraflar arasında gerçekleştirilen ikili görüşmelerin ardından parti temsilcileri ilk kez üçlü istişarelerde bulunmak üzere bir araya geliyor.

Görüşmelerde toplam 12 gündem konusu masaya yatırılacak. Maliye, bütçe, vergiler ve Avrupa konularını iklim, enerji ve çevre, ardından da göç, iltica ve entegrasyon konuları takip edecek.

Yol planında anlaşıldı

Taraflar koalisyon görüşmelerinin ilk turunda izleyecekleri görüşme takvimi konusunda anlaşmaya vardı. Dört parti tarafından cuma günü yapılan açıklamada, gelecek salı akşamı başlamak üzere 5 resmi görüşme gerçekleştirileceği kaydedildi. Buna göre parti temsilcileri 24, 26 ve 30 Ekim ve 1 ve 2 Kasım tarihlerinde bir araya gelecek.

Bu ilk turun ardından yeni görüşme turlarının düzenlenme ihtimali bulunuyor. Görüşmelerin sonucunun yazılı ve bağlayıcı bir biçimde kayda alınmasının ardından taraflar sonucu kendi partileri içerisinde değerlendirmeye tabi tutacak. Hristiyan Demokratlar Kasım'da konunun görüşüleceği bir parti kurultayı düzenlemeyi planlıyor. Yeşiller ve Hür Demokratlar ise varılması muhtemel koalisyon anlaşmasını parti üyeleri arasında oylamaya sunmayı planlıyor.

Her şey planlandığı gibi gittiği takdirde tarafların Noel yani Aralık sonuna kadar üçlü koalisyona gitme konusunda anlaşma sağlaması bekleniyor.

Merkel: Ortak politika gerekli

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat lider Angela Merkel, cuma günü Brüksel'de düzenlenen AB zirvesi kapsamında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Almanya'nın Avrupa politikasının "merkeziliğine" vurgu yapan Merkel, salı günkü görüşmeden itibaren muhtemel koalisyon ortakları Yeşiller ve Hür Demokratların Avrupa politikasına entegre edileceği ve kararların birlikte alınacağı mesajı verdi.

Daha önce Hür Demokratlar ekonomik birlik ve parasal birlik konusunda kararların koalisyon ortaklarıyla birlikte alınmasının önemine vurgu yapmıştı. Yeşillerse AB'nin göç ve iltica politikası konusunda hassasiyete sahip.

Hür Demokratlar temkinli

FDP lideri Christian Lindner, görüşmelerin hemen öncesinde yaptığı açıklamada, yapılacak görüşmelerden "herhangi bir sonuç çıkarılmaması gerektiğini" söyledi. Lindner buna rağmen "ciddiyet ve saygı çerçevesinde bir müzakere atmosferinin" mevcudiyetine vurgu yaptı.

Üç taraf arasındaki koalisyona Alman siyasi literatüründe, üç partinin renklerinin birleşimini Jamaika bayrağı simgelediğinden ötürü "Jamaika koalisyonu" adı veriliyor.

Sosyal Demokratların (SPD) lideri Martin Schulz, seçim akşamı henüz ilk seçim sonuçlarının gelmesinin ardından yaptığı açıklamada partisinin muhalefette yer almaya karar verdiğini söylemişti.

Meclise üçüncü büyük parti olarak ilk kez giren sağ popülist Almanya İçin Alternatif'in (AfD) Hristiyan Demokratlarla bir koalisyon içinde yer alması ihtimaliyse bulunmuyor. Angela Merkel, SPD lideri Schulz ile seçim öncesinde karşı karşıya geldiği televizyon düellosunda AfD ve Sol Parti ile koalisyona gitmesinin asla söz konusu olmadığını açıklamıştı.

AFP/Reuters/BÜ/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe