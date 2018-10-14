Almanya'da uçak kazası: 3 ölü

Almanya'nın Hessen eyaletinde Cessna tipi gösteri uçağı iniş sırasında izleyicilerin arasına daldı. Olayda 3 izleyici hayatını kaybetti. Polis, yaralı sayısı konusunda net bir bilgi vermedi.Almanya'nın Hessen eyaletinde bulunan Wasserkuppe Dağı'nda Cessna tipi bir spor uçak gösteri uçuşu yaptıktan sonra, piste inerken izleyicilerin arasına daldı. Kazada biri çocuk, üç izleyici hayatını kaybetti.

Polisin verdiği bilgilere göre, kaza pilotun iniş esnasında kontrolü kaybetmesi sonucu meydana geldi.

Polis kazada yaralanan olup olmadığı konusunda bilgi vermedi ancak Alman medyasındaki haberlerde sekiz kişinin yaralandığı haberleri yer aldı. Polis ve kurtarma ekipleri olayın ardından bölgeye nakledildi.

Hessen, Bavyera ve Thüringen eyaletlerinin ortasında bulunan Wasserkuppe 950 metre yüksekliğiyle Hessen eyaleetinin en yüksek dağı. Dağ, özellikle spor amaçlı uçuşlar yapanların tercih ettiği bir bölge.

rtr,dpa/ BÖ,HT

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