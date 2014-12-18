Almanya’da üç Türk’e casusluk suçlaması



Almanya'nın Hessen ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerinde üç Türk vatandaşı casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı. Karlsruhe'de bulunan Federal Başsavcılığın iddianamesinde, üçlünün ‘bir Türk istihbarat servisi için çalıştığı' belirtiliyor.

Başsavcılık açıklamasına göre 11 Kasım tarihli tutuklama emrine dayanarak 58 yaşındaki Muhammed Taha G. ve 33 yaşındaki Göksel G. çarşamba günü Almanya'ya girişlerinde Frankfurt am Main Havaalanı'nda, 58 yaşındaki Ahmet Duran Y. ise Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki evinde gözaltına alındı.

İddianamede Muhammed Taha G.'nin, diğer iki zanlının istihbarat faaliyetlerinde yönetici konumunda bulunduğu ve talimatı üzerine Göksel G. ve Ahmet Duran Y.'nin Almanya'da yaşayan Türkler ve kuruluşlarla ilgili bilgi toplayıp Muhammed Taha G.'ye ilettiği belirtiliyor.

Rheinland-Pfalz Eyalet Emniyet Teşkilatı'nın Federal Başsavcı yönetiminde konuyla ilgili başka kriminal soruşturmalar da yürüttüğü bildirildi.