T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya’da üç Türk’e casusluk suçlaması

Almanya’da üç Türk, casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı. Savcılık iddianamesinde üçlü, ‘bir Türk istihbarat servisi için çalışmakla’ suçlanıyor.

18 Aralık 2014 21:34


Almanya'nın Hessen ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerinde üç Türk vatandaşı casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı. Karlsruhe'de bulunan Federal Başsavcılığın iddianamesinde, üçlünün ‘bir Türk istihbarat servisi için çalıştığı' belirtiliyor.

Başsavcılık açıklamasına göre 11 Kasım tarihli tutuklama emrine dayanarak 58 yaşındaki Muhammed Taha G. ve 33 yaşındaki Göksel G. çarşamba günü Almanya'ya girişlerinde Frankfurt am Main Havaalanı'nda, 58 yaşındaki Ahmet Duran Y. ise Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki evinde gözaltına alındı.

İddianamede Muhammed Taha G.'nin, diğer iki zanlının istihbarat faaliyetlerinde yönetici konumunda bulunduğu ve talimatı üzerine Göksel G. ve Ahmet Duran Y.'nin Almanya'da yaşayan Türkler ve kuruluşlarla ilgili bilgi toplayıp Muhammed Taha G.'ye ilettiği belirtiliyor.

Rheinland-Pfalz Eyalet Emniyet Teşkilatı'nın Federal Başsavcı yönetiminde konuyla ilgili başka kriminal soruşturmalar da yürüttüğü bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaTürkHessenKuzey Ren-VestfalyaFederal BaşsavcılığınKasımMuhammed TahaGökselFrankfurtMain HavaalanıAhmet DuranAhmet Duran AlmanyaTürklerEyalet Emniyet Teşkilatı Federal BaşsavcıDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24