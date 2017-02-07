Almanya'da Türk-Kürt kavgası

Çeşitli Kürt gruplar ve destekçilerinin "Öcalan'a Özgürlük, Kürdistan'a statü" sloganıyla 1 Şubat'ta Lüksemburg'da başlayan yürüyüşünün Almanya ayağı şiddet olaylarına sahne oldu. Yürüyüşün Baden-Württemberg eyaletinin Bruchsal kentindeki etabında grubu protesto eden Türk gruptan 45 yaşındaki bir kişinin, aldığı bıçak darbesi sonucu ağır yaralandığı bildirildi.

Karlsruhe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yürüyüş esnasında Türk ve Kürt gruplar arasında kavga çıktığı, yaralanan kişinin tedavi için hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Polis raporunda, Kürt grubun Hockenheim'dan Bruchsal'a yürüyüşü tamamlamasının ardından yürüyüşe eşlik eden polisin dağılmaya başladığı ve kent merkezinde çok az sayıda polis kaldığı sırada toplam 40 kişilik iki grup arasında kavga çıktığı kaydedildi.

150 polisle yapılan müdahale sonrasında kavgaya katılan kişilerin kimlik tespitinin yapıldığı, ancak ilk aşamada bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliğinin tespit edilemediği açıklandı. Bruchsal polisi, görgü tanıklarının vereceği ipuçları için telefon numarası yayınladı.

Lüksemburg'da başlayan ve şu an Fransa sınırları içinde devam eden yürüyüşün 11 Şubat'ta miting ve yapılacak basın açıklamasıyla Strasbourg'da sona ermesi planlanıyor.

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DW,AFP/BK,BÖ