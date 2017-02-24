Almanya'da Türk derneklerinden 'hayır' kampanyası

Almanya'da 250'yi aşkın Türk derneğinin çatı örgütü olan Almanya Türk Toplumu (ATT), Türkiye'de 16 Nisan'da düzenlenecek referandumda Anayasa değişikliğinin reddi için 'hayır' kampanyası başlatıyor. ATT Başkanı Gökay Sofuğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öngördüğü Anayasa değişikliklerinin Türkiye'yi demokrasinin tüm temel ilkelerinden uzaklaştıracağını belirterek, "Avrupa Türk Toplumu, ülkeyi tek adam rejimine sürükleyecek her tür girişimi reddetmektedir" açıklaması yaptı.

Sofuoğlu, Alman Heilbronner Stimme ve Mannheimer Morgen gazetelerine yaptığı açıklamada, 'hayır' kampanyası çerçevesinde Almanya'da 9 Nisan tarihine kadar yaklaşık 400 etkinlik düzenleneceğini belirtti. Gökay Sofuoğlu, Türk sanatçı, işadamı ve akademisyenlerin katılacağı etkinliklerin Almanya'nın tüm eyaletlerine yayılacağını, ayrıca Türklerin evlerine ziyaretler, el afişleri dağıtılması ve sosyal medya kampanyalarının da planlandığını duyurdu.

"Hükümet toplumu bizzat bölüyor"

Sofuoğlu Fransız Haber Ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada da Anayasa değişikliklerinin Türkiye'de bazı Ortadoğu ülkeleriyle benzer bir otokrasiye götüreceği endişesini dile getirerek, Türkiye'de insan hakları ihlallerinin şu an da yaşandığını, hükümete muhalif olanların tüm araçlar kullanılarak 'terörist', 'vatan haini' diye yaftalandığını, hükümetin uzlaşı aramak yerine bizzat toplumu böldüğünü belirtti.

ATT Başkanı, Türkiye'deki iç siyasi gerginliklerin Almanya'ya taşınması yönündeki endişelere de değinerek, bu konunun artık gündemde olmadığını, gerilimin Türk hükümeti tarafından zaten çoktan Almanya'daki Türk toplumuna bulaştırıldığını söyledi.

Almanya'da yaklaşık 1,4 milyon Türk seçmen yaşıyor. Almanya Türk Toplumu'nun üye sayısı kendi verilerine göre 50 bini aşıyor.

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DW, afp/AG, BK