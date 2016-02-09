Almanya'da tren kazası



Kaza, yerel saatle 6:48'de, Bavyera eyaletinin başkenti Münih'in 50 kilometre kadar güneyindeki Bad Aibling kentinde meydana geldi.

Rosenheim emniyet müdürlüğünden bir yetkili, Fransız Haber Ajansı'na (AFP) yaptığı açıklamada, karşı karşıya gelen iki yolcu treninin çarpıştığını söyledi.

Reuters ajansına konuşan bir polis sözcüsü, "İki tren kafa kafaya çarpıştı. Çok sayıda ölü var. Birçoğu ağır olmak üzere 100 dolayında kişi de yaralı" dedi.

Alman Basın Ajansı (dpa) yaralı sayısını "10'u ağır 100 civarında" ifadesiyle duyurdu.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve yardım ekibi sevk edildi.