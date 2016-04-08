Almanya’da ‘teröre lanet‘ yürüyüşü

Almanya'da Avrupa Yeni Türk Komitesi (AYTK) adlı bir kuruluşun Türkiye ve
Avrupa'daki teröre karşı düzenlemeyi planladığı gösteriler tartışma yarattı.
Kendini ‘Bağımsız Vatanseverler‘
olarak nitelendiren grup, sosyal paylaşım platformu
Facebook'taki sayfasında 10 Nisan kentinde Köln, Münih, Stuttgart, Nürnberg ve
Frankfurt'ta ikamet eden Türkleri gösterilere katılmaya çağırdı.
Grubun facebook sayfasında, ‘aktivitenin hiç bir siyasi oluşuma, Almanya'da bulunan
derneklere, Türkiye'deki partilere, bilinen gruplara, partizan teşkilatlara bağlı olmadan,
destek almadan, yardım almadan bağımsız bir şekilde yapıldığı‘ vurgulanıyor ve
açıklama “Korkakların, sözde akademisyenlerin, işe yaramaz STK'ların hakim olduğu
bu dünyada, vatan için kımıldama ve kenetlenme zamanı gelmiştir" ifadesiyle sona
eriyor.
Karşı bildiri
AYTK adlı grubun planladığı gösterilere, yedi göçmen örgütü ortak bildiriyle tepki
gösterdi. Bildiriye Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu, Almanya Kürt Toplumu,
Almanya Ermeniler Merkez Konseyi, Almanya Arami Dernekleri Federasyonu,
Almanya Süryani Federasyonu, Almanya Ezidiler Merkez Konseyi ve Antisemitizme
karşı Alman Sivil Toplum Örgütleri Koordinasyon Konseyi katıldı. Ortak bildiride,
AYTK'nin arkasında ‘Türkiye'deki
Adalet ve Kalkınma Partisi ile yurtdışı kuruluşu
UETD (Avrupa Türk Demokratlar Birliği) ve Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'nin
(DİTİB)' bulunduğu iddia edildi.
Ancak DİTİB, organizasyonla bağlantısı bulunmadığını bildirirken, UETD de Avrupa
Yeni Türk Komitesi adlı oluşumla herhangi organik bir bağları bulunmadığını ve
gösteride yer almayacaklarını açıkladı.