Almanya'da terör zanlılarına baskın

Başta Duisburg ve Dortmund kentleri olmak üzere Almanya'nın
Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki birçok yerde polis tarafından
geniş çaplı arama operasyonları düzenlendi. Gazete haberlerinde,
radikal İslamcılar hakkında delil toplama amaçlı polis
baskınlarının gençleri Suriye ve Irak'taki silahlı mücadeleye
katılmaya ikna etmeye çalışan vaizleri hedef aldığı
belirtildi.Kuzey Ren Vestfalya eyalet polisi İslamcı
Federal polis teşkilatı güvenlik birimlerinin çoktandır
izlenmekte olan militanların faaliyetleri hakkında delil
toplamak amacıyla düzenlediği baskınların Federal Başsavcılık
tarafından tebliğ edildiği öğrenildi. Başsavcılıktan yapılan
açıklamada, üç zanlının ev ve işyerlerinde arama yapıldığı
belirtildi. Evleri arananlardan ikisinin 2015 yılından beri
IŞİD'e militan toplamaya çalıştıkları ve terör örgütüne mali ve
lojistik destekte bulundukları öne sürülüyor.
Görgü tanıklarınca Duisburg'daki Türkçe adlı bir seyahat
acentesinin de arandığı belirtildi. Bir internet haber sitesi,
Sih'lerin Essen'deki ibadethanesine saldırı düzenleyen iki
kişiyle irtibatlı olduğundan şüphelenilen şirket sahibinin
suçlamayı ret ettiğini yazdı. Tapınak saldırısıyla ilgili olarak
Hildesheim kentinde de polis operasyonu düzenlendi.
Terör zanlısı yakalandı
Salı günü Rheinland Pfalz eyaletinin Mutterstadt kentinde 24
yaşındaki bir genç ‘İslamcılık' şüphesiyle gözaltına alınmıştı.
Şüpheliyle ilgili ihbarın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki bir
cezaevinden yapıldığı öğrenildi. İhbarda, futbol sezonunun
açılışında saldırı yapmaya hazırlanıldığı belirtilmişti.
Suriyeli mülteci adayının Almanya'da terör eylemi planladığı
ancak somut bir tehlikenin söz konusu olmadığı açıklandı.
Suriyelinin IŞİD'in yüksek düzey isimleri arasında yer aldığına
dair gazete haberleri yetkili makamlarca doğrulanmadı.
Kuzey Ren Vestfalya İçişleri bakanı Ralf Jäger ‘İslamcı
militanın yakalanmasının, eyalet güvenlik birimlerinin terörle
mücadeledeki başarılı işbirliğine işaret ettiğini, şiddete
meyilli Selefilerle mücadelenin kararlılıkla süreceğini ve bütün
ihbarları ciddiye alarak titizlikle incelediklerini', söyledi.