Almanya'da terör zanlılarına baskın

Başta Duisburg ve Dortmund kentleri olmak üzere Almanya'nın

Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki birçok yerde polis tarafından

geniş çaplı arama operasyonları düzenlendi. Gazete haberlerinde,

radikal İslamcılar hakkında delil toplama amaçlı polis

baskınlarının gençleri Suriye ve Irak'taki silahlı mücadeleye

katılmaya ikna etmeye çalışan vaizleri hedef aldığı

belirtildi.Kuzey Ren Vestfalya eyalet polisi İslamcı

Federal polis teşkilatı güvenlik birimlerinin çoktandır

izlenmekte olan militanların faaliyetleri hakkında delil

toplamak amacıyla düzenlediği baskınların Federal Başsavcılık

tarafından tebliğ edildiği öğrenildi. Başsavcılıktan yapılan

açıklamada, üç zanlının ev ve işyerlerinde arama yapıldığı

belirtildi. Evleri arananlardan ikisinin 2015 yılından beri

IŞİD'e militan toplamaya çalıştıkları ve terör örgütüne mali ve

lojistik destekte bulundukları öne sürülüyor.

Görgü tanıklarınca Duisburg'daki Türkçe adlı bir seyahat

acentesinin de arandığı belirtildi. Bir internet haber sitesi,

Sih'lerin Essen'deki ibadethanesine saldırı düzenleyen iki

kişiyle irtibatlı olduğundan şüphelenilen şirket sahibinin

suçlamayı ret ettiğini yazdı. Tapınak saldırısıyla ilgili olarak

Hildesheim kentinde de polis operasyonu düzenlendi.

Terör zanlısı yakalandı

Salı günü Rheinland Pfalz eyaletinin Mutterstadt kentinde 24

yaşındaki bir genç ‘İslamcılık' şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Şüpheliyle ilgili ihbarın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki bir

cezaevinden yapıldığı öğrenildi. İhbarda, futbol sezonunun

açılışında saldırı yapmaya hazırlanıldığı belirtilmişti.

Suriyeli mülteci adayının Almanya'da terör eylemi planladığı

ancak somut bir tehlikenin söz konusu olmadığı açıklandı.

Suriyelinin IŞİD'in yüksek düzey isimleri arasında yer aldığına

dair gazete haberleri yetkili makamlarca doğrulanmadı.

Kuzey Ren Vestfalya İçişleri bakanı Ralf Jäger ‘İslamcı

militanın yakalanmasının, eyalet güvenlik birimlerinin terörle

mücadeledeki başarılı işbirliğine işaret ettiğini, şiddete

meyilli Selefilerle mücadelenin kararlılıkla süreceğini ve bütün

ihbarları ciddiye alarak titizlikle incelediklerini', söyledi.