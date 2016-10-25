Almanya’da terör operasyonu

Almanya'nın beş eyaletinde polise bağlı özel birlikler tarafından terörle mücadele kapsamında aramalar yapıldı. Thüringen Emniyet Teşkilatı’nın açıklamasında, Thüringen, Hamburg, Kuzey Ren-Vestfalya, Saksonya ve Bavyera eyaletlerinde eş zamanlı olarak 12 apartman dairesinde ve bir mülteci yurdunda aramalar yapıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada, terörizme mali destek sağlandığından kuşkulanıldığı belirtildi. Ancak yürütülen soruşturmalar sonucunda somut bir saldırı planının bulunmadığı vurgulandı.

Polisin arama yapmasına neden olarak 2015 yılından bu yana 28 yaşında Rusya vatandaşı bir Çeçen’e yönelik yürütülen soruşturma gösterildi. Söz konusu kişi hakkında devleti tehdit eden bir şiddet eylemi hazırlığında olduğu şüphesiyle soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Bu kişinin IŞİD’e katılmak üzere Suriye'ye gitmeyi planladığı tahmin ediliyor.

Soruşturma sonucunda, ayrıca yaşı 21 ile 31 arasında değişen, Çeçen kökenli Rusya vatandaşı 10 erkek ve 3 kadının terörizme mali destek verdiğinden şüphelenildiği belirtildi. Thüringen, Hamburg ve Dortmund’da yaşayan bu kişilerin iltica başvurusunda bulunduğu ve Almanya’da kalmalarına ilişkin durumun henüz netleşmediği kaydedildi.

Thüringen Emniyet Teşkilatı Sözcüsü, aramalar sonucunda gözaltına alınanlar olduğuna ilişkin haberleri doğrulamadı. MDR televizyon kanalı, Suhl kentinde bir kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Ayrıca MDR'in Suhl kentinde patlayıcı yapımında kullanılan madde bulunduğuna ilişkin haberleri de polis yetkilileri tarafından doğrulanmadı.

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dpa/AFP, JD/BK