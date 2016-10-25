T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya’da terör operasyonu

Almanya’nın beş eyaletinde terörle mücadele kapsamında aramalar yapıldı. Thüringen Emniyet Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, somut bir saldırı planının bulunmadığı vurgulandı.

25 Ekim 2016 20:12

Almanya'nın beş eyaletinde polise bağlı özel birlikler tarafından terörle mücadele kapsamında aramalar yapıldı. Thüringen Emniyet Teşkilatı’nın açıklamasında, Thüringen, Hamburg, Kuzey Ren-Vestfalya, Saksonya ve Bavyera eyaletlerinde eş zamanlı olarak 12 apartman dairesinde ve bir mülteci yurdunda aramalar yapıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada, terörizme mali destek sağlandığından kuşkulanıldığı belirtildi. Ancak yürütülen soruşturmalar sonucunda somut bir saldırı planının bulunmadığı vurgulandı.

Polisin arama yapmasına neden olarak 2015 yılından bu yana 28 yaşında Rusya vatandaşı bir Çeçen’e yönelik yürütülen soruşturma gösterildi. Söz konusu kişi hakkında devleti tehdit eden bir şiddet eylemi hazırlığında olduğu şüphesiyle soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Bu kişinin IŞİD’e katılmak üzere Suriye'ye gitmeyi planladığı tahmin ediliyor.

Soruşturma sonucunda, ayrıca yaşı 21 ile 31 arasında değişen, Çeçen kökenli Rusya vatandaşı 10 erkek ve 3 kadının terörizme mali destek verdiğinden şüphelenildiği belirtildi. Thüringen, Hamburg ve Dortmund’da yaşayan bu kişilerin iltica başvurusunda bulunduğu ve Almanya’da kalmalarına ilişkin durumun henüz netleşmediği kaydedildi.

Thüringen Emniyet Teşkilatı Sözcüsü, aramalar sonucunda gözaltına alınanlar olduğuna ilişkin haberleri doğrulamadı. MDR televizyon kanalı, Suhl kentinde bir kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Ayrıca MDR'in Suhl kentinde patlayıcı yapımında kullanılan madde bulunduğuna ilişkin haberleri de polis yetkilileri tarafından doğrulanmadı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/AFP, JD/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaEmniyet TeşkilatıEmniyet Teşkilatı&rsquo;nınThüringen Hamburg Kuzey Ren-Vestfalya SaksonyaBavyeraRusyaIŞİD&rsquo;eSuriyeHamburgDortmund&rsquo;daAlmanya&rsquo;daEmniyet Teşkilatı SözcüsüSuhlMDR SuhlDeutsche

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24