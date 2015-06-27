Almanya'da terör korkusu



Alman 'Bild' gazetesinde yer alan haberde, Alman güvenlik makamlarının radikal İslamcıların Tunus ve Fransa'dakine benzer bir saldırı düzenlemesinden endişe ettiğini yazdı.

Resmi makamların iç güvenliğe ilişkin hazırladığı rapora atıfta bulunan gazete, raporda, "Almanya'nın cihatçı şiddetin açık ve gerçek bir hedefi" olduğu görüşüne yer verildiğini belirtti.

Raporda ayrıca "hem ülke içinde hem de yurtdışındaki Alman kurumları ve çıkarlarında yüksek soyut bir tehlike" oluştuğu ifade ediliyor. Gazeteye göre, yetkililer bu soyut tehlikenin de "her an terör saldırıları ve kaçırma eylemleri şeklinde somutlaşabileceği" tahminini yapıyor.

Başlıca risk olarak da Suriye'den saldırı emri ile Almanya'ya dönebilecek muhtemel savaşçılar gösteriliyor. Alman güvenlik güçlerinin verilerine göre, şimdiye kadar Almanya'dan Suriye'ye giden 700'den fazla savaşçıdan yaklaşık 200'ü geri dönüş yaptı.

Polis sendikasından uyarı

Alman polis sendikası, Tunus'ta meydana gelen saldırıya benzer bir eyleme karşı yüzde yüz koruma sağlamanın mümkün olmayabileceğine dikkat çekti.

Sendika Başkanı Rainer Wendt, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Bu tür bir saldırı her an bizde de olabilir ve önlenmesi de pek mümkün olmayabilir" diye konuştu.

Werndt, her hafta tamamen kontrolsüz şekilde Suriye'den onlarca geri dönüş yapan savaşçı ve binlerce sığınmacı geldiğini, bunlar arasında da saldırı düzenlemeyi planlayan teröristler bulunabileceğini ifade etti.