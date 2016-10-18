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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da terör endişesi

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere Musul operasyonunun başlamasıyla birlikte Almanya’da terör saldırısı ihtimalinin artmadığını ancak bu ihtimalin hâlâ yüksek olduğunu söyledi.

18 Ekim 2016 23:00

Almanya İçişleri Bakanı Thomas De Maiziere Berlin'de yaptığı açıklamada "IŞİD'e karşı bölgede verilen savaş nedeniyle ek bir tehdit oluştuğu inancında değilim. Tehdit hâlihazırda zaten yüksek" dedi. IŞİD'in Avrupa'yı savaş bölgesi olarak ilan ettiğine dikkat çeken De Maiziere terör saldırısı tehdidinin sürdüğünü belirtti. De Maiziere ayrıca Musul'u IŞİD'den kurtarmak için başlatılan taarruza Almanya'nın da destek verdiğine dikkat çekti. Almanya İçişleri Bakanı De Maiziere IŞİD'e yönelik saldırıların muhtemel sonuçları sebebiyle aldıkları tedbirlerden vazgeçmeyeceklerini söyledi. De Maiziere terör tehdidinin Irak ve Suriye'den Avrupa'ya kaymasının ise zaten söz konusu olduğunu sözlerine ekledi.

Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann da Almanya'da terör saldırısı tehdidinin yükseldiğini belirtti. Bild gazetesine bir mülakat veren Herrmann "Temelde yabancı savaşçıların geri dönüş dinamiğinde ülke çapında bir yükseliş olduğunu tespit ediyoruz” dedi. Joachim Hermann bunun sonucu olarak da "Avrupa'da ve Almanya'da potansiyel saldırı tehdidinin de arttığını” söyledi. Bavyera İçişleri Bakanı Hermann şiddet eylemleri bakımından geri dönen cihatçıların önceden hesaplanamaz bir risk oluşturduğunu kaydetti.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP, DPA / EC, GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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