Almanya'da 'temsili savaş' endişesi



Almanya'daki Kürtler, kamuoyunun dikkatini Kobani'deki çatışmalara çekmek için Almanya'da da birbiri ardına gösteriler düzenliyor. Gösterilerde taşkınlıkların çıkması ya da karşıt görüşlülein çatışması olasılığı karşısında Alman polisi yoğun güvenlik önlemleri alıyor. Hamburg'da salı günü düzenlenen gösteride bin 300 polis görev yaptı. Ancak buna rağmen Selefi oldukları düşünülen gruplarla Kürt göstericiler arasında arbedeler yaşandı. Gruplar demir çubuklar, bıçak ve palalarla birbirine girdi. Kimin başlattığı bilinmeyen çatışmalarda 14 kişi yaralandı. Polisler de atılan taşlardan nasibini aldı.

Passauer Neue Presse gazetesine demeç veren Polis Sendikası Başkanı Rainer Wendt endişesini, "Burada, Alman topraklarında bir temsili savaş tehdidi altındayız" diye dile getirdi. Federal Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı Hıristiyan Demokrat Birlik Partili Wolfgang Bosbach da aynı gazeteye verdiği demeçte, "Çıkış noktası başka ülkeler ya da başka dini çevreler olan bu tür çatışmaların bizim sokaklarımıza taşınması ne yazık ki ilk kez olmuyor" diye konuştu.

"Kürtler değil IŞİD sorumlu"

Almanya Kürt Toplumu adlı derneğin Başkan Yardımcısı Mehmet Tanrıverdi'ye göre olayları Kürt göstericiler değil, IŞİD taraftarları çıkarıyor.

Tanrıverdi, “Kürtler vatanlarındaki savaşın sona ermesini istiyor. IŞİD giriştiği katliamın durdurulmasını istiyorlar. Bu yüzden sokaklara çıkıyorlar ve barışçıl şekilde gösterilerini yapıyorlar. Oysa İslamcılar, Selefiler savaşın Almanya'da da sürmesini istiyor" diye konuştu.

Almanya'daki Kürtlerin haklı gerekçelerle gösteriler düzenlediğini ifade eden Mehmet Tanrıverdi Suriye'de yaşananlara dünyanın dikkatini çekmek amacıyla eylemler yaptıklarını belirterek, "Suriye'nin kuzeyinde, özellikle Kobani'de durum vahim. Bu durum, buradaki insanları da etkiliyor. Bölgedeki insanlarla dayanışma sergilemek ve Türkiye'nin tutumuna dikkat çekmek istiyorlar" dedi.

Hamburg'da yaşanan çatışmalardan sonra Kürt-Alman Kültür Merkezi temsilcileri, El Nur Camisi Yönetimi ve Hamburg İslam Cemiyetleri Konseyi (Şura) ortak bir bildiri yayınlayarak her türlü şiddete karşı olduklarını ilan ettiler. Buna karşın Selefiler IŞİD'e duydukları sempatiyi açıkça dile getiriyorlar. Bu kesimin büyük çoğunluğu kökenleri Müslüman ülkelerden olan Alman vatandaşları.

Celle de karıştı

Celle kentinde de Kürtlerle İslamcılar arasında çatışmalar yaşandı. 70 bin nüfuslu kent, Avrupa’da en büyük Ezidi nüfusuna sahip. Mehmet Tanrıverdi gelişmelerle ilgili tavırlarını şu sözlerle özetliyor:

"Burada toplanma ve gösteri özgürlüğü var. Bu da çok iyi. Kürtlerin düzenlediği gösterilerin yüzde 99'u olaysız geçti. Beklentim gösterilerin barışçıl şekilde devam etmesi."