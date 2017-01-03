Almanya'da suda nitrat alarmı

Neue Osnabrücker Zeitung'da yer alan habere göre, Almanya'da yeraltı sularındaki nitrat oranı daha önce olduğu gibi yine çok yüksek çıktı.

Alman hükümetinin AB Komisyonu'na sunduğu belirtilen raporda, ölçüm yapılan 700 kadar yerin yüzde 28'inde sağlık için tehlikeli olan nitrat sınır değerlerinin aşıldığı belirtildi. Rapora göre, geçmiş yıllarda Almanya'da nitrat konusunda önemli bir değişiklik olmadı.

Bulgulara göre, nehir ve göllerde tespit edilen ve ayrıca Kuzey Denizi ve Baltık Denizi'nde yosunların büyümesini etkileyen fosfor da önemli bir sorun teşkil ediyor. Deniz ve nehirlerde ölçüm yapılan yerlerin yüzde 65'inde yüksek oranda fosfor tespit edildi.

Federal Çevre Bakanlığı'na göre, bunun nedeni tarımda katkı maddesi olarak kullanılan suni gübreler. Çevre Bakanı Barbara Hendricks, "Daha fazla yoğun tarımcılık için giderek artan bir bedel ödüyoruz” dedi.

Çevre Bakanı'na göre, aşırı gübre kullanımının içme suyunu bozduğu yönünde kesin bir kanıt bulunmasa da bu senaryo bir olasılık.

2016 yılının Kasım ayında AB Komisyonu, nitrat seviyesi konusunda AB düzenlemelerine uymadığı gerekçesiyle Almanya'yı Avrupa Adalet Divanı'na şikâyet etmişti. Almanya'nın Ocak ayında bu konuda tatmin edici bir yanıt vermesi gerekiyor, aksi takdirde yüksek oranda ceza ödeyebilir.

Almanya tarımcılık düzenlemeleri konusunda yeni değişiklikler hazırladı ancak yeni kuralların da eklenmesi gerekiyor.

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AFP, BS/GA