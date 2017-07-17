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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da silahlı şahıs alarmı

Alman polisi, Stuttgart yakınlarındaki bir okula tabancayla girdikten sonra motosikletle kaçan şüpheliyi yakalamak için seferber oldu.

17 Temmuz 2017 20:31

Almanya'da Stuttgart kenti yakınlarındaki Esslingen kasabasında bulunan Friedrich Ebert Okulu'na silahla giren bir şüpheli, korku yarattı.

Polis, okul içinde ateş açmamasına karşın binanın boşaltılmasına neden olan şüphelinin "17-19 yaşlarında, 170-180 santim boylarında, koyu tenli, hafif sakallı, gözlüklü ve ters takılmış kamuflaj şapkalı bir erkek" olduğunu açıkladı.

Polis yanlış kişiyi gözaltına aldı

Kabasa merkezinde bu tanıma uyan bir erkek gözaltına alındı, ancak aranan kişi olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı.

Öğrencilerin bir süre sınıflarında bekletildikten sonra tahliye edildiği okulda yapılan aramada şüpheli bir duruma rastlanmadı. Öğrenciler ise velileri çağrılarak evlerine yollandı.

Hem yerel hem de federal polisin silahlı şahsı bulmak için çalışmaları sürüyor. Helikopterlerin de kullanıldığı arama çalışmaları sırasında kasabadaki bazı caddeler kapatıldı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AFP/AP,BK/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanStuttgartEsslingenFriedrich Ebert OkuluDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/AFP/APBK/CÖ

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