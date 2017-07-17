Almanya'da silahlı şahıs alarmı

Almanya'da Stuttgart kenti yakınlarındaki Esslingen kasabasında bulunan Friedrich Ebert Okulu'na silahla giren bir şüpheli, korku yarattı.

Polis, okul içinde ateş açmamasına karşın binanın boşaltılmasına neden olan şüphelinin "17-19 yaşlarında, 170-180 santim boylarında, koyu tenli, hafif sakallı, gözlüklü ve ters takılmış kamuflaj şapkalı bir erkek" olduğunu açıkladı.

Polis yanlış kişiyi gözaltına aldı

Kabasa merkezinde bu tanıma uyan bir erkek gözaltına alındı, ancak aranan kişi olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı.

Öğrencilerin bir süre sınıflarında bekletildikten sonra tahliye edildiği okulda yapılan aramada şüpheli bir duruma rastlanmadı. Öğrenciler ise velileri çağrılarak evlerine yollandı.

Hem yerel hem de federal polisin silahlı şahsı bulmak için çalışmaları sürüyor. Helikopterlerin de kullanıldığı arama çalışmaları sırasında kasabadaki bazı caddeler kapatıldı.

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DW/dpa/AFP/AP,BK/CÖ