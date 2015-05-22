Almanya'da silahlı baskın alarmı

Polisin verdiği bilgiye göre olay şöyle gelişti: Silahlı gasp suçundan bir süre önce 6,5

yıl hapse mahkûm olan 27 yaşındaki tutuklu, madde bağımlılığı tedavisi için

bulunduğu psikiyatri kliniğinden doktora sevk edildi.

Alman medyasında yer alan haberlerde adı Sırat Ateş olarak belirtilen mahkûm,

Bedburg-Hau psikiyatri kliniğinden Hollanda sınırındaki Kleve kentine getirildi.

Mahkûmun getirildiği doktorun muayenehanesi önünde silahlı müdahale meydana

geldi. Sırat Ateş'in eski suç ortağı olduğu ileri sürülen 22 yaşındaki Nadia Lohja, üç

görevliyi silah tehdidiyle etkisiz hale getirdi.

Yüzlerce polis arıyor

İkili buradan çalıntı olduğu belirtilen bir araçla kaçmayı başardı. Aracın kaza yapması

üzerine ikili yollarına yaya olarak devam etti.

Almanya ve Hollanda polisi Kleve ve çevresinde operasyon başlattı. Yüzlerce polisin

ve helikopterlerin katıldığı arama çalışmalarında gelen ihbarlar değerlendirilerek çok

sayıda eve baskın düzenlendi. Polis, henüz ikilinin izine rastlanamadığını açıkladı.