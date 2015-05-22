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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da silahlı baskın alarmı

Almanya'nın Kleve kentinde 22 yaşında bir kadın, 6,5 yıl hapse mahkûm olan eski suç ortağını silah zoruyla görevlilerin elinden kaçırdı. Almanya ve Hollanda polisi kaçakların peşine düştü.

22 Mayıs 2015 13:31

Polisin verdiği bilgiye göre olay şöyle gelişti: Silahlı gasp suçundan bir süre önce 6,5
yıl hapse mahkûm olan 27 yaşındaki tutuklu, madde bağımlılığı tedavisi için
bulunduğu psikiyatri kliniğinden doktora sevk edildi.

Alman medyasında yer alan haberlerde adı Sırat Ateş olarak belirtilen mahkûm,
Bedburg-Hau psikiyatri kliniğinden Hollanda sınırındaki Kleve kentine getirildi.

Mahkûmun getirildiği doktorun muayenehanesi önünde silahlı müdahale meydana
geldi. Sırat Ateş'in eski suç ortağı olduğu ileri sürülen 22 yaşındaki Nadia Lohja, üç
görevliyi silah tehdidiyle etkisiz hale getirdi.

Yüzlerce polis arıyor

İkili buradan çalıntı olduğu belirtilen bir araçla kaçmayı başardı. Aracın kaza yapması
üzerine ikili yollarına yaya olarak devam etti.

Almanya ve Hollanda polisi Kleve ve çevresinde operasyon başlattı. Yüzlerce polisin
ve helikopterlerin katıldığı arama çalışmalarında gelen ihbarlar değerlendirilerek çok
sayıda eve baskın düzenlendi. Polis, henüz ikilinin izine rastlanamadığını açıkladı.      

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya KleveHollandaSilahlıSırat AteşBedburg-HauKleveAteşNadia LohjaDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/BÖ

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