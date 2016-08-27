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Dünya
Deutsche Welle

Almanya’da sıcaklık rekoru

Almanya’da bugün yılın en sıcak gününün yaşanması bekleniyor.

27 Ağustos 2016 17:06


Alman Meteoroloji Dairesi, cumartesi günü sıcaklık rekoru kırılmasını bekliyor.

Bir meteorolog yaptığı açıklamada, “Bugün bazı yerlerde 38 derece sıcaklık bekliyoruz” dedi.

Böylece Saarbrücken-Burbach'da ölçülen cuma günkü 37,5 derecelik sıcaklık rekorunun da geçileceği kaydediliyor.

Cumartesi günü en sıcak bölgenin neresi olacağı net olarak bilinmiyor. Ancak sıcaklığın daha fazla artış kaydetmesi de beklenmiyor.

Dolu ve yağmur bekleniyor

Meteorologlar, cumartesiyi pazara bağlayan gece sıcaklık nedeniyle fırtına çıkabileceğini, yer yer dolu ve yağmur yağacağını ve bu şekilde biraz serinleme sağlanacağını belirtiyor.

Salı gününden itibaren ise yüksek basınçlı güneşli hava yerini yaz sonu sıcaklıklarına bırakacak.

Meteorolog Peggy Hofheinz, “1 Eylül meteorolojik açıdan sonbahar başlangıcı olsa da hafta ortası için görünüm hiç de kötü değil. Hava yaz sonu için uygun olacak ancak 30 derece bir daha aşılmayacak” dedi.

Almanya'da ölçümler başladığından bu yana kaydedilen en yüksek sıcaklık 40,3 dereceydi. Bu sıcaklık 5 Temmuz 2015 tarihinde ölçüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaMeteoroloji DairesiSaarbrücken-BurbachPeggy HofheinzEylülTemmuzDeutsche Welle Türkçe dpa BS/HT

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