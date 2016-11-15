Almanya'da Selefilere polis baskını

Salı sabahı Almanya'nın 10 eyaletinde İslamcı terör milisi IŞİD'in destekçilerine operasyon düzenlendi. Güvenlik birimlerinden edinilen bilgilere göre radikal Selefilere ait 200 konut ve işyerinde yüzlerce polis tarafından arama yapıldı. ‘Gerçek din' adı altında faaliyet gösteren Selefiler Almanya'da bedava Kuran dağıtarak din propagandası yapmaktaydı.

Selefiler Batı tipi demokrasiyi reddediyor ve Şeriat kurallarına geçerlilik kazandırmak amacıyla propaganda yapıyorlar. Almanya'nın Batı eyaletleriyle Berlin'de düzenlenen polis operasyonlarında Hessen, Kuzey Ren Vestfalya, Aşağı Saksonya, Bavyera, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Berlin ve Hamburg'daki ev ve işyerleri arandı. Baden-Württemberg ve Hamburg'daki iki ibadet yeri için de arama emri çıkarıldığı öğrenildi.

Alman Haber Ajansı'nın (dpa) bildirdiğine göre, Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere Selefilerin sokaklarda Kuran dağıtmasını yasakladı. Bakanın öğle saatlerinde arama operasyonlarıyla ilgili basın konferansı düzenlemesi bekleniyor. Almanya'daki Selefilerin ideolojik lideri Ebu Walaa bir hafta önce göz altına alınmıştı. Salı günkü operasyonun, dernek adı altında faaliyet gösteren grubun varlıklarına el koyma ve dernek aleyhinde kullanılmak üzere delil toplama amacını taşıdığı haber verildi.

Almanya'daki radikal Selefilerin sayısı artıyor

Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı ülkede faaliyet gösteren Selefileri silahlı cihat ve terör propagandası yapmakla suçluyor. Radikal derneğin cihat gönüllüleri toplamak amacıyla Almanya'da örgütlendiği ve en az 140 eylemcinin IŞİD saflarında savaşmak üzere Suriye ve Irak'a gittiği öğrenildi. Resmi makamlarca yapılan açıklamada amacın İslam dinini yaymayı ve Kuran ya da mealini dağıtmayı yasaklamak değil, İslam dininin, radikal ideoloji propagandası yapıp terör örgütlerini destekleyenler tarafından suiistimal edilmesini önlemek olduğu belirtildi. Dernek adına faaliyet göstermek, Kuran dağıtmak ve internet kanalıyla propaganda yapmak da yasaklandı.

Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın tahminlerine göre Almanya'daki radikal İslamcı Selefilerin sayısı 9 bin 500'ü buluyor. Teröre yatkın radikal eylemci sayısının da bin 200'ü bulduğu tahmin ediliyor. Güvenlik birimlerinin verilerine göre ekim ayı sonuna kadar, yüzde 20'si kadın olmak üzere 870 kişi IŞİD'e katılmak üzere Almanya'dan Suriye ve Irak'a gitti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, BÖ